Robotaxis starten durch: Uber und WeRide heben Autonomie auf ein neues Level

Die beiden Unternehmen begrenzen diese Einsätze zunächst auf ein Gebiet von rund 12 Quadratmeilen. Auf Autobahnen, am Flughafen Abu Dhabi und auf Routen zu anderen Inseln bleibt vorerst ein Sicherheitsfahrer an Bord, ein Bereich von etwa 30 Quadratmeilen.

Uber öffnet sein Angebot für fahrerlose Fahrten in Fahrzeugen seines Partners WeRide in Teilen von Abu Dhabi. Ein Jahr nach dem Start mit Sicherheitsfahrern schickt das Unternehmen nun Robotaxis ohne menschliche Aufsicht auf die Straße. Nutzer von UberX oder Uber Comfort können auf Yas Island zufällig einem autonomen Fahrzeug zugeteilt werden. Wer die neue Kategorie "Autonomous" wählt, erhöht die Chance auf eine vollständig fahrerlose Fahrt.

Expansion Richtung Dubai und darüber hinaus

Uber und WeRide starteten ihren gemeinsamen Dienst im Dezember 2024 mit Sicherheitsfahrern. Nun planen sie, das fahrerlose Gebiet in der Hauptstadt auszubauen und bald auch Dubai zu erschließen. Bereits im Mai vereinbarten die Unternehmen eine internationale Expansion in 15 weitere Städte außerhalb der Vereinigten Staaten und Chinas. In Riad sind die ersten Testfahrten mit Sicherheitsfahrern bereits angelaufen.

In den Vereinigten Staaten arbeitet Uber parallel mit Waymo von Alphabet zusammen und bietet autonome Fahrten in Phoenix, Austin und Atlanta an. Das Unternehmen, das seine eigene Autonomie-Sparte 2020 verkauft hatte, investiert inzwischen weltweit in Partner. Uber spricht von "Dutzenden" WeRide-Fahrzeugen in Abu Dhabi und kündigt eine größere Flotte an. Die Führung warnt jedoch, dass autonome Fahrten Jahre brauchen werden, um im großen Maßstab wirtschaftlich zu werden.

WeRide schreibt weiter Verluste – aber wächst

WeRide, an den Börsen in den Vereinigten Staaten und Hongkong gelistet, meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 307 Millionen Yuan (37,43 Millionen Euro). Das Ergebnis fällt damit deutlich geringer aus als die 1,04 Milliarden Yuan (126,8 Millionen Euro) Fehlbetrag des Vorjahres. Das Unternehmen verfügt inzwischen über Genehmigungen für autonomes Fahren in acht Ländern.

Tesla verschärft den globalen Wettlauf

Während Uber und WeRide die Golfregion erschließen, treibt Tesla die Expansion in den Vereinigten Staaten voran. Tesla-Chef Elon Musk kündigte an, dass sich die Zahl der Robotaxis in Austin im Dezember "ungefähr verdoppeln" werde. Tesla betreibt seine Dienste bislang in Austin und im Großraum San Francisco, weiterhin mit Sicherheitsfahrern.

Das Unternehmen erhielt zudem die Genehmigung, einen Ride-Hailing-Dienst in Arizona zu starten. Musk erklärte bereits im Oktober, er erwarte robotische Fahrten ohne Sicherheitsfahrer "in großen Teilen von Austin" noch in diesem Jahr und rechne mit "acht bis zehn Metropolregionen" bis Jahresende.

Trotz verfehlter Zeitpläne und gescheiterter Wettbewerber erlebt das Robotaxi-Segment damit einen neuen Schub – angetrieben von Tesla, Waymo, Zoox (ein Tochterunternehmen von Amazon) und der nun rasant wachsenden Allianz aus Uber und WeRide.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion