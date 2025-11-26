    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUber Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Uber Technologies

    Autonom im Aufwind

    509 Aufrufe 509 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robotaxis starten durch: Uber und WeRide heben Autonomie auf ein neues Level

    Uber und WeRide starten in Abu Dhabi ihre ersten vollständig fahrerlosen Fahrten. Während Tesla in Texas aufrüstet, beschleunigt der globale Robotaxi-Wettlauf.

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber und WeRide starten fahrerlose Fahrten in Abu Dhabi.
    • Expansion nach Dubai und internationale Pläne angekündigt.
    • Tesla verdoppelt Robotaxis in Austin, globaler Wettlauf intensiviert.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Autonom im Aufwind - Robotaxis starten durch: Uber und WeRide heben Autonomie auf ein neues Level
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Uber öffnet sein Angebot für fahrerlose Fahrten in Fahrzeugen seines Partners WeRide in Teilen von Abu Dhabi. Ein Jahr nach dem Start mit Sicherheitsfahrern schickt das Unternehmen nun Robotaxis ohne menschliche Aufsicht auf die Straße. Nutzer von UberX oder Uber Comfort können auf Yas Island zufällig einem autonomen Fahrzeug zugeteilt werden. Wer die neue Kategorie "Autonomous" wählt, erhöht die Chance auf eine vollständig fahrerlose Fahrt.

    Die beiden Unternehmen begrenzen diese Einsätze zunächst auf ein Gebiet von rund 12 Quadratmeilen. Auf Autobahnen, am Flughafen Abu Dhabi und auf Routen zu anderen Inseln bleibt vorerst ein Sicherheitsfahrer an Bord, ein Bereich von etwa 30 Quadratmeilen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    468,86€
    Basispreis
    4,03
    Ask
    × 8,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    375,33€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 8,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Expansion Richtung Dubai und darüber hinaus

    Uber und WeRide starteten ihren gemeinsamen Dienst im Dezember 2024 mit Sicherheitsfahrern. Nun planen sie, das fahrerlose Gebiet in der Hauptstadt auszubauen und bald auch Dubai zu erschließen. Bereits im Mai vereinbarten die Unternehmen eine internationale Expansion in 15 weitere Städte außerhalb der Vereinigten Staaten und Chinas. In Riad sind die ersten Testfahrten mit Sicherheitsfahrern bereits angelaufen.

    In den Vereinigten Staaten arbeitet Uber parallel mit Waymo von Alphabet zusammen und bietet autonome Fahrten in Phoenix, Austin und Atlanta an. Das Unternehmen, das seine eigene Autonomie-Sparte 2020 verkauft hatte, investiert inzwischen weltweit in Partner. Uber spricht von "Dutzenden" WeRide-Fahrzeugen in Abu Dhabi und kündigt eine größere Flotte an. Die Führung warnt jedoch, dass autonome Fahrten Jahre brauchen werden, um im großen Maßstab wirtschaftlich zu werden.

    WeRide schreibt weiter Verluste – aber wächst

    WeRide, an den Börsen in den Vereinigten Staaten und Hongkong gelistet, meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 307 Millionen Yuan (37,43 Millionen Euro). Das Ergebnis fällt damit deutlich geringer aus als die 1,04 Milliarden Yuan (126,8 Millionen Euro) Fehlbetrag des Vorjahres. Das Unternehmen verfügt inzwischen über Genehmigungen für autonomes Fahren in acht Ländern.

    WeRide (A)

    +0,76 %
    +10,34 %
    -28,38 %
    -16,23 %
    -57,42 %
    -51,78 %
    ISIN:US9509151083WKN:A40KYH

    Tesla verschärft den globalen Wettlauf

    Während Uber und WeRide die Golfregion erschließen, treibt Tesla die Expansion in den Vereinigten Staaten voran. Tesla-Chef Elon Musk kündigte an, dass sich die Zahl der Robotaxis in Austin im Dezember "ungefähr verdoppeln" werde. Tesla betreibt seine Dienste bislang in Austin und im Großraum San Francisco, weiterhin mit Sicherheitsfahrern.

    Das Unternehmen erhielt zudem die Genehmigung, einen Ride-Hailing-Dienst in Arizona zu starten. Musk erklärte bereits im Oktober, er erwarte robotische Fahrten ohne Sicherheitsfahrer "in großen Teilen von Austin" noch in diesem Jahr und rechne mit "acht bis zehn Metropolregionen" bis Jahresende.

    Trotz verfehlter Zeitpläne und gescheiterter Wettbewerber erlebt das Robotaxi-Segment damit einen neuen Schub – angetrieben von Tesla, Waymo, Zoox (ein Tochterunternehmen von Amazon) und der nun rasant wachsenden Allianz aus Uber und WeRide.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Autonom im Aufwind Robotaxis starten durch: Uber und WeRide heben Autonomie auf ein neues Level Uber und WeRide starten in Abu Dhabi ihre ersten vollständig fahrerlosen Fahrten. Während Tesla in Texas aufrüstet, beschleunigt der globale Robotaxi-Wettlauf.