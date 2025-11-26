    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Gewinne - Ukraine-Hoffnung und positive US-Vorgaben

    • Deutsche Aktienmarkt profitiert von Kriegsende-Hoffnung.
    • Dax über 200-Tage-Linie, wichtiger Trendindikator.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zugelegt. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Fortschritte in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

    Der Dax stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 23.586 Punkte. Damit schaffte es der deutsche Leitindex über die 200-Tage-Linie bei 23.482 Punkten, die unter Investoren als längerfristiger Trendindikator gilt und in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.

    Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Mittwochmorgen um 0,4 Prozent hoch auf 29.128 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent./edh/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
