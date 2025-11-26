Aktien Frankfurt Eröffnung
Gewinne - Ukraine-Hoffnung und positive US-Vorgaben
- Deutsche Aktienmarkt profitiert von Kriegsende-Hoffnung.
- Dax über 200-Tage-Linie, wichtiger Trendindikator.
- MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zugelegt. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Fortschritte in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.
Der Dax stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 23.586 Punkte. Damit schaffte es der deutsche Leitindex über die 200-Tage-Linie bei 23.482 Punkten, die unter Investoren als längerfristiger Trendindikator gilt und in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.
Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Mittwochmorgen um 0,4 Prozent hoch auf 29.128 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent./edh/stk
Solange dieses Forum weiterhin mit dem üblichen, verlogenen Trash der R2D2 Bande überzogen und jeglicher Versuch eines sachlichen Austausches sofort weggebissen wird (siehe Daxxler vorhin), wird sich hier keinerlei Qualität mehr summieren.
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif getreu dem Motto entweder: entweder es fällt - oder es steigt. Die 321 ist jetzt durch und nu? steigt es?
Durchaus möglich aber wie ich gestern bereits schrieb, wäre mir dieses Szenario fast schon zu einfach bzw. zu offensichtlich.