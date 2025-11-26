Azincourt Energy gibt den Erwerb einer Beteiligung an Nuclea Energy Inc. bekannt

- Nuclea Energy Inc. treibt die Entwicklung seines mikro modularen Kernreaktors (Micro Modular Reactor, MMR) Morpheus voran – ein bleigekühltes, mit angereichertem Uran betriebenes und inhärent sicheres Design, das in der Lage ist, 4-50 MW saubere Grundlastleistung zu liefern.

- Nuclea führt außerdem Gespräche mit Canadian Nuclear Laboratories (CNL) über die Lizenzierung von zwei weiteren bewährten Mikroreaktortechnologien.

- Die Reaktoren von Nuclea können netzferne Bergbaustandorte, abgelegene Gemeinden und KI-/Rechenzentren-Infrastrukturen, wo eine kontinuierliche Stromversorgung von entscheidender Bedeutung ist, sauber mit Strom versorgen.

Vancouver, British Columbia – 26. November 2025 / IRW-Press / Azincourt Energy Corp. („Azincourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AAZ; OTCQB: AZURF) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Beteiligung an Nuclea Energy Inc. („Nuclea“) erworben hat. Nuclea ist ein kanadisches Privatunternehmen, das fortschrittliche Technologien für kleine modulare Kernreaktoren (Small Modular Reactor, SMR) und mikro modulare Kernreaktoren (Micro Modular Reactor, MMR) entwickelt, die saubere, zuverlässige und skalierbare Energielösungen für industrielle Anwendungen, den Bergbau und abgelegene Gebiete liefern sollen.

Dies ist die erste direkte Beteiligung von Azincourt Energy im nachgelagerten Bereich der Nukleartechnologie und stellt eine natürliche Erweiterung seiner auf Uran fokussierten Strategie für saubere Energie dar. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die SMR- und MMR-Technologien eine wichtige Verbindung zwischen der Erschließung von Uranressourcen und dem Einsatz emissionsfreier Energie der nächsten Generation darstellen werden.

„Nuclea treibt eine der vielversprechendsten neuen Nukleartechnologien in Nordamerika voran“, sagte Alex Klenman, President und CEO von Azincourt Energy. „Angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs können mikro modulare Kernreaktoren die sichere, skalierbare und CO₂-freie Grundlaststromversorgung sichern, die die Welt dringend benötigt. Diese Investition passt perfekt zu unserer langfristigen Vision, entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kernenergie vertreten zu sein.“