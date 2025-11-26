BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Die Quartalszahlen untermauerten die Trendwende des Windturbinenherstellers, und die Margenverbesserung sei auf einem guten Weg, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Markt unterschätze die Widerstandsfähigkeit in einem negativen Branchenszenario. Die Dänen böten zudem trotz der jüngsten Kursrally eine attraktive Bewertung. Zudem lobte die Expertin das attraktive Cashflow-Profil./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

