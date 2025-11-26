    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Die Quartalszahlen untermauerten die Trendwende des Windturbinenherstellers, und die Margenverbesserung sei auf einem guten Weg, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Markt unterschätze die Widerstandsfähigkeit in einem negativen Branchenszenario. Die Dänen böten zudem trotz der jüngsten Kursrally eine attraktive Bewertung. Zudem lobte die Expertin das attraktive Cashflow-Profil./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 20,40EUR auf Tradegate (26. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Deepa Venkateswaran
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 195
    Kursziel alt: 195
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


