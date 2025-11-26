UBS hebt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 42,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 44,46 auf Tradegate (26. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +5,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,64 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 53,56 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -19,48 %/+34,20 % bedeutet.