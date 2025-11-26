    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Besonders beachtet!

    Salzgitter Aktie schießt durch die Decke - 26.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +7,15 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.11.2025

    Mit einer Performance von +7,15 % konnte die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +7,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 33,26. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Salzgitter Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +35,37 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +7,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +95,96 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,43 %
    1 Monat +6,91 %
    3 Monate +35,37 %
    1 Jahr +81,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die zuletzt anstieg, unterstützt durch positive Nachrichten aus dem Tiefbau und der Stahlpreisentwicklung. Anleger erwägen Umschichtungen von hochbewerteten Aktien und diskutieren mögliche Übernahmephantasien. Politische Entscheidungen, insbesondere neue EU-Importregeln und der Industriestrompreis, werden als entscheidend für die Zukunft der Stahlindustrie angesehen. Unsicherheiten über Anteilsverhältnisse und die Rolle von Großinvestoren sind ebenfalls zentrale Themen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,97 Mrd.EUR € wert.

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +5,47 %
    +8,17 %
    +7,06 %
    +36,66 %
    +82,58 %
    +14,01 %
    +73,12 %
    +36,38 %
    +5.363,33 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
