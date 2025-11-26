Dax startet freundlich - Hoffnung auf Frieden treibt die Kurse

lusaro schrieb 21.11.25, 12:24

Das ist doch alles ein Witz es gibt viele gute Aktien und SE gehört dazu, wenn der Markt sinkt steige ich doch lieber da ein wo ich weiß da ist das Zahlenwerk super. Hier werden die Klein Anleger rausgekegelt damit man dann wieder steigen kann. Gestern noch auf 118 heute auf 100 das ist doch klar. Die großen machen hier Beute da 10 Aktien da 50 dort 100 Klein Anleger Aktien. Leute kauft so billig wird es nicht mehr nächste Woche auf zu den 120 Euro.