Onco-Innovations: Heiße Aktie bei den Innovation Awards 2025 der University of Alberta
Onco-Innovations rückt ins Rampenlicht: Als Technologielizenznehmer der University of Alberta gestaltet das Unternehmen den Weg zu neuen, präziseren Krebstherapien aktiv mit.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. wurde zur Teilnahme an den "Innovation Awards 2025" der University of Alberta eingeladen, die am 21. November 2025 stattfanden.
- Die University of Alberta berücksichtigt in diesem Jahr erstmals Technologielizenznehmer, was den Fokus auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Technologietransfer unterstreicht.
- Onco-Innovations hat 2024 ein Portfolio an onkologischen Technologien von der Universität lizenziert, um die Entwicklung neuer Krebstherapeutika zu unterstützen.
- Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz für die PNKP-Inhibitor-Technologie erhalten, die die Wirksamkeit von DNA-basierten Krebsbehandlungen verbessern soll.
- Die PNKP-Inhibitor-Technologie zeigt in Studien Potenzial zur Sensibilisierung von Krebszellen für Chemotherapie und Strahlung.
- Onco-Innovations plant, die präklinische Entwicklung voranzutreiben und Studien für einen "Investigational New Drug"-Antrag durchzuführen.
Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,47 % im
Minus.
+0,94 %
+2,83 %
+38,85 %
-6,84 %
+195,58 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte