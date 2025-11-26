    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera

    ANALYSE-FLASH

    Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt

    • Goldman Sachs senkt Kursziel auf 7,80 Euro.
    • Einstufung von "Sell" auf "Neutral" angehoben.
    • Jahresziel erscheint nun realistischer nach Anpassung.
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    +0,75 %
    -8,54 %
    -21,88 %
    -17,90 %
    -11,50 %
    -63,51 %
    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 7,50 auf Tradegate (26. November 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 937,89 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +34,68 %/-5,72 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 7,80 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
