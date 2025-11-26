ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt
- Goldman Sachs senkt Kursziel auf 7,80 Euro.
- Einstufung von "Sell" auf "Neutral" angehoben.
- Jahresziel erscheint nun realistischer nach Anpassung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 7,50 auf Tradegate (26. November 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,88 %.
Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 937,89 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +34,68 %/-5,72 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 7,80 Euro
