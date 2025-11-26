Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 7,50 auf Tradegate (26. November 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,88 %.

Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 937,89 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +34,68 %/-5,72 % bedeutet.