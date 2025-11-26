    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Beiersdorf-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 98 Euro erholen, wo sie zuletzt Ende August 2025 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Mit der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) ging es seit ihrem Jahreshoch bei 137,70 Euro vom 5.3.25 bis zum 26.9.25, als die Aktie bei 87,02 Euro ein Jahrestief verzeichnete, kräftig nach unten. Nach einer kurzen Erholungsphase auf knappe 97 Euro geriet der Aktienkurs wieder unter Druck. Zuletzt konnte sich die Aktie mit aktuell 92,50 Euro leicht von den Tiefstständen nach oben hin absetzen.

    Obwohl die Expertin von JP Morgan Chase im Beauty-Bereich Unilever noch bevorzuge, bekräftigte sie sie mit einem von 120 auf 125 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 98 Euro erholen, wo sie zuletzt Ende August 2025 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ7LGH5, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro gehandelt.

    Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 98 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,68 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,969 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,969 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM27P69, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 98 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,10 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 84,024 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,024 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ46HH7, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 0,84 – 0,85 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 98 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,39 Euro (+64 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

