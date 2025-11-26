Beiersdorf-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Obwohl die Expertin von JP Morgan Chase im Beauty-Bereich Unilever noch bevorzuge, bekräftigte sie sie mit einem von 120 auf 125 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 98 Euro erholen, wo sie zuletzt Ende August 2025 notierte, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ7LGH5, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 98 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,68 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,969 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,969 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM27P69, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 98 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,10 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 84,024 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,024 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ46HH7, wurde beim Aktienkurs von 92,50 Euro mit 0,84 – 0,85 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 98 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,39 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.