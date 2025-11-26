    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbercrombie & Fitch Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Abercrombie & Fitch Registered (A)

    Erwartungen weit übertroffen

    Rallye von 30 % – Abercrombie & Fitch mit stärkstem Anstieg seit 2012

    Abercrombie & Fitch überzeugt mit starken Quartalszahlen, die Aktie springt um 30 Prozent in fünf Tagen und das Unternehmen hebt die Jahresprognose trotz schwierigem Umfeld an.

    Erwartungen weit übertroffen - Rallye von 30 % – Abercrombie & Fitch mit stärkstem Anstieg seit 2012
    Foto: Picture Alliance

    Die Aktie von Abercrombie & Fitch schoss am Dienstag nach oben, nachdem die Quartalsgewinne des Einzelhändlers die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hatten. Sie machte damit in den letzten fünf Tagen ein Plus von knapp 30 Prozent und wird derzeit mit 78,49 Euro (90,80 US-Dollar) bewertet. Dies ist damit der größte Tagesgewinn seit 2012. Abercrombie erzielte im dritten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 2,36 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenprognose von 2,17 US-Dollar.

    Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 3 Prozent. 2025 verlief für den Einzelhändler bisher katastrophal. Obwohl die Aktie weiterhin auf dem Weg zu ihrem schlechtesten Jahr seit 2016 ist, bieten die Ergebnisse vom Dienstag den Anlegern einen Hoffnungsschimmer. Die Umsätze der Marke Hollister stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent und glichen damit den Rückgang von 7 Prozent bei der Marke Abercrombie aus.

    Rick Patel, Analyst von Raymond James schrieb dazu in einer Analyse: "Angesichts der Werbemaßnahmen und der Erwartung einer Prognosesenkung, führen wir den Kursrückgang der Aktie, der in den letzten Monaten stattgefunden hat, auf Bedenken hinsichtlich Abercrombie & Fitch zurück. Abercrombie & Fitch hat die Erwartungen zwar verfehlt, aber unserer Ansicht nach weniger stark als von den Anlegern erwartet."   

    ISIN:US0028962076WKN:903016

    Raymond James bestätigte die Einstufung "Outperform 2", einen Tick unterhalb von "Strong Buy". Abercrombie & Fitch hat die untere Grenze seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzanstieg von 6 bis 7 Prozent, gegenüber der vorherigen Spanne von 5 bis 7 Prozent. Der Gewinn der Aktie liegt voraussichtlich zwischen 10,20 und 10,50 US-Dollar, verglichen mit der vorherigen Spanne zwischen 10 und 10,50 US-Dollar. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Abercrombie & Fitch Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 76,64EUR auf Tradegate (26. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.


