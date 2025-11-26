Rallye von 30 % – Abercrombie & Fitch mit stärkstem Anstieg seit 2012

Die Aktie von Abercrombie & Fitch schoss am Dienstag nach oben, nachdem die Quartalsgewinne des Einzelhändlers die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hatten. Sie machte damit in den letzten fünf Tagen ein Plus von knapp 30 Prozent und wird derzeit mit 78,49 Euro (90,80 US-Dollar) bewertet. Dies ist damit der größte Tagesgewinn seit 2012. Abercrombie erzielte im dritten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 2,36 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenprognose von 2,17 US-Dollar.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 3 Prozent. 2025 verlief für den Einzelhändler bisher katastrophal. Obwohl die Aktie weiterhin auf dem Weg zu ihrem schlechtesten Jahr seit 2016 ist, bieten die Ergebnisse vom Dienstag den Anlegern einen Hoffnungsschimmer. Die Umsätze der Marke Hollister stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent und glichen damit den Rückgang von 7 Prozent bei der Marke Abercrombie aus.