    JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,04 % und einem Kurs von 2,95EUR auf Tradegate (26. November 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Stephanie Dossmann
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 2
    Kursziel alt: 2
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



