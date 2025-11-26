    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Aroundtown auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Erwartungen entsprochen, schrieb Paul May am Mittwoch. Seine diesbezügliche Jahresprognose liege am unteren Ende der bestätigten Unternehmens-Zielspanne. Die Verschuldung bleibe auf einem erhöhten Niveau, und die Leerstandsquoten seien gestiegen. Wegen Refinanzierungsbedarf dürften die Gewinne in den kommenden fünf Jahren schrumpfen./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:17 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,04 % und einem Kurs von 2,95EUR auf Tradegate (26. November 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Paul May
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 2,10
    Kursziel alt: 2,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Aroundtown auf 'Underweight' Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den …