    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel für TKMS auf 80 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Optimismus für Profitabilität und Barmittelfluss.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Kursrutsch um ein Viertel seit seiner mit "Neutral" aufgenommenen Bewertung sieht Sriram Krishnan nun eine Einstiegschance beim Schiffbauer. Die fundamentale Ausgangslage habe sich verbessert, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er ist inzwischen optimistischer für Profitabilität und den Barmittelfluss. Die Bewertung sei vielversprechend./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 62,15 auf Tradegate (26. November 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -82,33 %/+28,51 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 80 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
