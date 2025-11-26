ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt TKMS auf 'Buy' - Ziel 80 Euro
- Deutsche Bank hebt Kursziel für TKMS auf 80 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Optimismus für Profitabilität und Barmittelfluss.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Kursrutsch um ein Viertel seit seiner mit "Neutral" aufgenommenen Bewertung sieht Sriram Krishnan nun eine Einstiegschance beim Schiffbauer. Die fundamentale Ausgangslage habe sich verbessert, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er ist inzwischen optimistischer für Profitabilität und den Barmittelfluss. Die Bewertung sei vielversprechend./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 62,15 auf Tradegate (26. November 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,40 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -82,33 %/+28,51 % bedeutet.
Deka Europe Defense ETF (ISIN: DE000ETFL664) – Launch & TKMS-Aufnahme
Launch-Datum: 01.12.2025
Index-Basis: Solactive Europe Defense Selection Index
Anzahl Werte: ca. 30 europäische Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen
Oktober/November 2025 – Solactive nimmt TKMS in den Europe Defense Index auf
01.12.2025 – Start des Deka Europe Defense ETF
ETF bildet den Index physisch nach
TKMS ist von Beginn an enthalten
Mit dem Launch am 01.12. wird TKMS direkt von Beginn an ins Portfolio aufgenommen, da Solactive die Aufnahme schon vor dem Start berücksichtigt hat.
Die Investition in TKMS fällt zum Launch zwar noch eher gering aus (geschätzt 1–2 Mio. € bei einem Startvolumen von 10–50 Mio. €), ist aber ein dauerhafter Kapitalanker.
Mit wachsendem ETF-Volumen steigt automatisch auch der Anteil für TKMS.
Hi Molok, spannende Gedanken – und ja, die Phantasie spielt im Rüstungssektor gerade eine zentrale Rolle.
Genau deshalb reagieren die Kurse weniger auf Zahlen, sondern auf Narrative. Sollte sich ein Friedensprozess abzeichnen, entfällt der Krisenbonus – und die Stimmung kippt, selbst bei vollen Auftragsbüchern. Umgekehrt bleibt die Erwartung bestehen, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen muss, wovon TKMS als Marinespezialist langfristig profitiert.
Kurz gesagt: Die Bewertung ist ambitioniert, die Story treibt den Kurs – und genau deshalb bleibt er anfällig für Stimmungsschwankungen, wie wir sie derzeit erleben.
Anleger zahlen das 40‑fache des aktuellen Jahresgewinns je Aktie. Das bedeutet: Der Markt erwartet stark steigende Gewinne in den kommenden Jahren – sonst wäre die Bewertung nicht haltbar. Sollte die geopolitische Fantasie nachlassen (z. B. durch Friedenssignale), kann das KGV schnell als „überzogen“ wahrgenommen werden.