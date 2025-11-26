    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    Freundlich - Ukraine-Hoffnungen stützen

    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte etwas weiter zugelegt. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Fortschritte in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

    Der Dax stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 23.515 Punkte. Damit schaffte es der deutsche Leitindex über die 200-Tage-Linie bei 23.481 Punkten, die unter Investoren als längerfristiger Trendindikator gilt und in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.

    Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Mittwochvormittag um 0,4 Prozent hoch auf 29.140 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

    Die Aktien von Aroundtown büßten als Schlusslicht im MDax 4,5 Prozent ein. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist hielt seine Nettomieteinnahmen in den ersten neun Monaten trotz des Verkaufs von Immobilien in etwa stabil. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO 1) habe sich im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr aber beschleunigt, monierte Jefferies-Analystin Stephanie Dossmann. Zudem sei die Leerstandsquote im Office-Bereich gestiegen.

    Um 0,7 Prozent fielen die Anteilsscheine von Henkel , nachdem JPMorgan sie gleich um zwei Schritte von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 65 Euro gesenkt hatte. Analystin Celine Pannuti sieht in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche 2026 Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel besonders skeptisch, da sie in diesem Segment einen zunehmenden Preisdruck befürchtet.

    Für die Titel der Salzgitter AG ging es hingegen als SDax-Spitzenreiter um 9,5 Prozent auf 33,40 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit rund sieben Wochen. Damit bauten sie ihren Jahresgewinn auf 110 Prozent aus. Deutsche Bank Research hatte die Papiere des Stahlkonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 40 Euro angehoben.

    Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben die Deutsche-Bank-Analysten. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Diese optimistische Einschätzung stützte auch die Aktien von Thyssenkrupp, die als bester MDax-Wert um 5,5 Prozent hochsprangen./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 69,58 auf Tradegate (26. November 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +8,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -32,93 %/+21,95 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
