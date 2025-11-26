Börsenstart Europa - 26.11. - FTSE Athex 20 stark +2,37 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.077,13 PKT und fällt um -0,53 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +4,08 %, PUMA +2,91 %, flatexDEGIRO +2,19 % Flop-Werte: Aroundtown -7,17 %, Lanxess -2,02 %, RENK Group -1,76 %

Der DAX bewegt sich bei 23.514,98 PKT und fällt um -0,19 %. Top-Werte: Commerzbank +2,09 %, Zalando +1,55 %, Siemens Energy +1,40 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -1,52 %, Porsche Holding SE -1,47 %, Volkswagen (VW) Vz -1,27 %

Der TecDAX steht bei 3.489,93 PKT und verliert bisher -0,57 %.

Top-Werte: Evotec +4,02 %, Nordex +1,98 %, IONOS Group +0,64 %

Flop-Werte: PNE -2,54 %, ATOSS Software -1,80 %, SUESS MicroTec -1,40 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.599,99 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,01 %, Siemens Energy +1,40 %, ENI +1,16 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -1,54 %, Vinci -1,41 %, DANONE -1,31 %

Der ATX steht bei 4.960,28 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,03 %, voestalpine +1,51 %, STRABAG +0,85 %

Flop-Werte: Immofinanz -1,35 %, Erste Group Bank -1,19 %, Raiffeisen Bank International -1,18 %

Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.791,54 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,49 %, UBS Group +0,43 %, ABB +0,40 %

Flop-Werte: Givaudan -1,70 %, CIE Financiere Richemont -1,31 %, Sika -1,07 %

Der CAC 40 steht bei 8.040,34 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,97 %, L'Oreal +0,94 %, EssilorLuxottica +0,92 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,64 %, Stellantis -1,65 %, Vinci -1,41 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.770,22 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,71 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,31 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,03 %

Flop-Werte: Skanska (B) -1,94 %, AstraZeneca -0,78 %, Essity Registered (B) -0,48 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.190,00 PKT und gewinnt bisher +2,37 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,68 %, Public Power +1,85 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,30 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,68 %, Coca-Cola HBC -0,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,44 %