Deutsche Bank Research hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,47 % und einem Kurs von 32,78 auf Tradegate (26. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +8,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -32,35 %/+23,00 % bedeutet.