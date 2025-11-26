    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

    • Deutsche Bank hebt Kursziel für Salzgitter AG auf 40 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, positive Aussicht.
    • Stahlsektor könnte durch EU-Politik strukturelle Vorteile erhalten.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 27 auf 40 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

    Salzgitter

    +4,63 %
    +8,17 %
    +7,06 %
    +36,66 %
    +82,58 %
    +14,01 %
    +73,12 %
    +36,38 %
    +5.320,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,47 % und einem Kurs von 32,78 auf Tradegate (26. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +8,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -32,35 %/+23,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 40 Euro

