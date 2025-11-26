Teils deutliche Preissteigerungen

WIESBADEN (ots) -- Im Oktober 2025 kosteten Schokoladen 21,8 % und andere Süßwaren 5,0 % mehr alsim Vorjahresmonat- Erzeugerpreise von Zucker, Süßwaren und Schokoladen gegenüber 2020 deutlichgestiegen- Kakao-Importe nach deutlichen Preisanstiegen 2024 zuletzt etwas günstigerIn der Vorweihnachtszeit wird viel genascht und der Adventskalender gerne mitSüßigkeiten gefüllt. Einige der süßen Leckereien sind dabei binnen Jahresfristdeutlich teurer geworden. Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen undVerbraucher im Oktober 2025 um 21,8 % höhere Preise als im Vorjahresmonatzahlen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Darunter kostete dieSchokoladentafel 30,7 % und ein Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade16,0 % mehr als vor einem Jahr. Bei anderen Süßwaren (+5,0 %) verteuerten sichvor allem Pralinen deutlich um 22,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat, die Preisefür Bonbons blieben nahezu unverändert (+0,4 %), während sich Kaugummi,Gummibärchen oder Ähnliches um 2,8 % verbilligten. Die Preise für Kekse stiegenum 1,7 %. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,3 %,darunter die Preise für Nahrungsmittel unterdurchschnittlich um 1,3 %. Einnaheliegender Grund für die aktuelle Entwicklung der Verbraucherpreise vonSchokoladen und anderen Süßwaren sind die kurz- oder mittelfristigenPreissteigerungen bei wichtigen Zutaten wie Kakao und Zucker auf denvorgelagerten Wirtschaftsstufen.Diese und weitere Zahlen und Fakten zu Adventszeit, Weihnachtsfest und Silvesterhat das Statistische Bundesamt auf einer Sonderseite im Internetangebotgebündelt.Schokoladen, andere Süßwaren und Kekse auch mittelfristig deutlich teurergewordenMittelfristig lagen die Preissteigerungen für Schokoladen, andere Süßwaren undKekse über dem Durchschnitt. Insbesondere die Preise für Kekse stiegen von 2020bis 2024 deutlich (+74,4 %). Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen undVerbraucher 39,9 % mehr zahlen, darunter 45,9 % mehr für Riegel oder andereErzeugnisse aus Schokolade und 31,8 % mehr für eine Schokoladentafel. Für andereSüßwaren mussten Verbraucherinnen und Verbraucher binnen fünf Jahren 29,1 % mehrbezahlen. Darunter stiegen die Preise von Kaugummi, Gummibärchen oder Ähnlichemdeutlich um 39,1 %, von Pralinen um 20,3 % und von Bonbons um 15,1 %. DieVerbraucherpreise insgesamt erhöhten sich 2024 gegenüber 2020 um 19,3 %. DiePreise für Nahrungsmittel stiegen im selben Zeitraum überdurchschnittlich um33,2 %.Erzeugerpreise von Zucker nach deutlichem Anstieg wieder stark gesunkenZucker ist wichtiger Bestandteil der allermeisten Süßigkeiten. Bei der