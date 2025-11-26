    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Teils deutliche Preissteigerungen

    WIESBADEN (ots) -

    - Im Oktober 2025 kosteten Schokoladen 21,8 % und andere Süßwaren 5,0 % mehr als
    im Vorjahresmonat
    - Erzeugerpreise von Zucker, Süßwaren und Schokoladen gegenüber 2020 deutlich
    gestiegen
    - Kakao-Importe nach deutlichen Preisanstiegen 2024 zuletzt etwas günstiger

    In der Vorweihnachtszeit wird viel genascht und der Adventskalender gerne mit
    Süßigkeiten gefüllt. Einige der süßen Leckereien sind dabei binnen Jahresfrist
    deutlich teurer geworden. Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen und
    Verbraucher im Oktober 2025 um 21,8 % höhere Preise als im Vorjahresmonat
    zahlen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Darunter kostete die
    Schokoladentafel 30,7 % und ein Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade
    16,0 % mehr als vor einem Jahr. Bei anderen Süßwaren (+5,0 %) verteuerten sich
    vor allem Pralinen deutlich um 22,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat, die Preise
    für Bonbons blieben nahezu unverändert (+0,4 %), während sich Kaugummi,
    Gummibärchen oder Ähnliches um 2,8 % verbilligten. Die Preise für Kekse stiegen
    um 1,7 %. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,3 %,
    darunter die Preise für Nahrungsmittel unterdurchschnittlich um 1,3 %. Ein
    naheliegender Grund für die aktuelle Entwicklung der Verbraucherpreise von
    Schokoladen und anderen Süßwaren sind die kurz- oder mittelfristigen
    Preissteigerungen bei wichtigen Zutaten wie Kakao und Zucker auf den
    vorgelagerten Wirtschaftsstufen.

    Diese und weitere Zahlen und Fakten zu Adventszeit, Weihnachtsfest und Silvester
    hat das Statistische Bundesamt auf einer Sonderseite im Internetangebot
    gebündelt.

    Schokoladen, andere Süßwaren und Kekse auch mittelfristig deutlich teurer
    geworden

    Mittelfristig lagen die Preissteigerungen für Schokoladen, andere Süßwaren und
    Kekse über dem Durchschnitt. Insbesondere die Preise für Kekse stiegen von 2020
    bis 2024 deutlich (+74,4 %). Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen und
    Verbraucher 39,9 % mehr zahlen, darunter 45,9 % mehr für Riegel oder andere
    Erzeugnisse aus Schokolade und 31,8 % mehr für eine Schokoladentafel. Für andere
    Süßwaren mussten Verbraucherinnen und Verbraucher binnen fünf Jahren 29,1 % mehr
    bezahlen. Darunter stiegen die Preise von Kaugummi, Gummibärchen oder Ähnlichem
    deutlich um 39,1 %, von Pralinen um 20,3 % und von Bonbons um 15,1 %. Die
    Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich 2024 gegenüber 2020 um 19,3 %. Die
    Preise für Nahrungsmittel stiegen im selben Zeitraum überdurchschnittlich um
    33,2 %.

    Erzeugerpreise von Zucker nach deutlichem Anstieg wieder stark gesunken

    Zucker ist wichtiger Bestandteil der allermeisten Süßigkeiten. Bei der
