Süßigkeiten zum Advent
Teils deutliche Preissteigerungen
WIESBADEN (ots) -
- Im Oktober 2025 kosteten Schokoladen 21,8 % und andere Süßwaren 5,0 % mehr als
im Vorjahresmonat
- Erzeugerpreise von Zucker, Süßwaren und Schokoladen gegenüber 2020 deutlich
gestiegen
- Kakao-Importe nach deutlichen Preisanstiegen 2024 zuletzt etwas günstiger
In der Vorweihnachtszeit wird viel genascht und der Adventskalender gerne mit
Süßigkeiten gefüllt. Einige der süßen Leckereien sind dabei binnen Jahresfrist
deutlich teurer geworden. Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen und
Verbraucher im Oktober 2025 um 21,8 % höhere Preise als im Vorjahresmonat
zahlen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Darunter kostete die
Schokoladentafel 30,7 % und ein Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade
16,0 % mehr als vor einem Jahr. Bei anderen Süßwaren (+5,0 %) verteuerten sich
vor allem Pralinen deutlich um 22,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat, die Preise
für Bonbons blieben nahezu unverändert (+0,4 %), während sich Kaugummi,
Gummibärchen oder Ähnliches um 2,8 % verbilligten. Die Preise für Kekse stiegen
um 1,7 %. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,3 %,
darunter die Preise für Nahrungsmittel unterdurchschnittlich um 1,3 %. Ein
naheliegender Grund für die aktuelle Entwicklung der Verbraucherpreise von
Schokoladen und anderen Süßwaren sind die kurz- oder mittelfristigen
Preissteigerungen bei wichtigen Zutaten wie Kakao und Zucker auf den
vorgelagerten Wirtschaftsstufen.
Diese und weitere Zahlen und Fakten zu Adventszeit, Weihnachtsfest und Silvester
hat das Statistische Bundesamt auf einer Sonderseite im Internetangebot
gebündelt.
Schokoladen, andere Süßwaren und Kekse auch mittelfristig deutlich teurer
geworden
Mittelfristig lagen die Preissteigerungen für Schokoladen, andere Süßwaren und
Kekse über dem Durchschnitt. Insbesondere die Preise für Kekse stiegen von 2020
bis 2024 deutlich (+74,4 %). Für Schokoladen mussten Verbraucherinnen und
Verbraucher 39,9 % mehr zahlen, darunter 45,9 % mehr für Riegel oder andere
Erzeugnisse aus Schokolade und 31,8 % mehr für eine Schokoladentafel. Für andere
Süßwaren mussten Verbraucherinnen und Verbraucher binnen fünf Jahren 29,1 % mehr
bezahlen. Darunter stiegen die Preise von Kaugummi, Gummibärchen oder Ähnlichem
deutlich um 39,1 %, von Pralinen um 20,3 % und von Bonbons um 15,1 %. Die
Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich 2024 gegenüber 2020 um 19,3 %. Die
Preise für Nahrungsmittel stiegen im selben Zeitraum überdurchschnittlich um
33,2 %.
Erzeugerpreise von Zucker nach deutlichem Anstieg wieder stark gesunken
Zucker ist wichtiger Bestandteil der allermeisten Süßigkeiten. Bei der
