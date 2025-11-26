EPAM festigt seine Führungsposition auf dem deutschen IT-Markt mit Spitzenplatzierungen in der Whitelane-Studie 2025
EPAM wird für seine außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet und belegt den ersten Platz in den Bereichen Transformation, Innovation und Service Delivery Quality.
NEWTOWN, Pa., 26. November 2025 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ist von Whitelane Research als einer der besten IT-Sourcing-Anbieter 2025 in Deutschland ausgezeichnet worden. Whitelane Research ist ein unabhängiges Marktforschungsinstitut für IT-Sourcing in Europa. Zum dritten Mal in Folge erzielte EPAM in wichtigen Bereichen, darunter Transformation, Innovation und Service Delivery Quality außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheitswerte. Diese Faktoren spielen für die Entwicklung zu einem KI-nativen Unternehmen eine entscheidende Rolle. Die Ergebnisse unterstreichen die Position von EPAM als vertrauenswürdiger Partner auf dem deutschen Markt mit spezialisiertem Know-how für Lösungen, die für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und langfristigen Erfolg unerlässlich sind.
„Wir fühlen uns geehrt, dass wir in der IT-Sourcing-Studie 2025 von Whitelane Research zum dritten Mal in Folge als einer der besten IT-Dienstleister in Deutschland ausgezeichnet worden sind", sagt Dr. Peter Kürpick, SVP, Geschäftsführer Deutschland und CTO Enterprise Software bei EPAM. „Diese Bestätigung unterstreicht einmal mehr unsere hohe Kompetenz, unsere Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu begleiten und voranzubringen. Wir werden weiterhin auf dieses Vertrauen aufbauen, starke Partnerschaften pflegen und unseren Kunden die Tools zur Verfügung stellen, die sie für den Erfolg in einem dynamischen, sich schnell entwickelnden digitalen Markt benötigen."
In der jährlichen IT-Sourcing-Studie 2025 von Whitelane Research für Deutschland bewerteten mehr als 300 Teilnehmer aus den Unternehmen mit den höchsten IT-Ausgaben über 1.000 individuelle IT-Sourcing-Kontakte und fast 1.000 Cloud-Plattform-Sourcing-Beziehungen. Die kundenorientierte Studie ist eine der umfassendsten Analysen des Outsourcing-Marktes in Deutschland und bewertet 36 IT-Dienstleister und 12 Cloud-Plattform-Anbieter anhand von Leistungskennzahlen und über mehrere IT-Bereiche hinweg. Die Umfrageteilnehmer bewerteten EPAM in den folgenden Kategorien als „Exceptional Performer":