EPAM festigt seine Führungsposition auf dem deutschen IT-Markt mit Spitzenplatzierungen in der Whitelane-Studie 2025

EPAM wird für seine außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit ausgezeichnet und belegt den ersten Platz in den Bereichen Transformation, Innovation und Service Delivery Quality.

NEWTOWN, Pa., 26. November 2025 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ist von Whitelane Research als einer der besten IT-Sourcing-Anbieter 2025 in Deutschland ausgezeichnet worden. Whitelane Research ist ein unabhängiges Marktforschungsinstitut für IT-Sourcing in Europa. Zum dritten Mal in Folge erzielte EPAM in wichtigen Bereichen, darunter Transformation, Innovation und Service Delivery Quality außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheitswerte. Diese Faktoren spielen für die Entwicklung zu einem KI-nativen Unternehmen eine entscheidende Rolle. Die Ergebnisse unterstreichen die Position von EPAM als vertrauenswürdiger Partner auf dem deutschen Markt mit spezialisiertem Know-how für Lösungen, die für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und langfristigen Erfolg unerlässlich sind.