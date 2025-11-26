Wolftank-Adisa Holding: Umsatzsprung und deutlich besseres Ergebnis
Die Wolftank Group legt starke Zahlen vor: Umsatzplus, höheres EBITDA und ein Rekord-Auftragsbestand untermauern die Wachstumsstrategie „GreenLead 2030“.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Wolftank Group steigert Umsatz im Q3 2025 um 7,6 % auf EUR 29,9 Mio. im Vergleich zu EUR 27,8 Mio. im Q3 2024.
- Bereinigtes EBITDA im Q3 2025 beträgt EUR 1,1 Mio., während das EBITDA unter Berücksichtigung eines positiven Einmaleffekts bei EUR 2,2 Mio. liegt.
- Hoher Auftragsbestand von EUR 150 Mio. sichert zukünftiges Wachstum und unterstützt die Strategie "GreenLead 2030".
- Umsatz der ersten neun Monate 2025 liegt bei EUR 90,7 Mio., was einen leichten Anstieg im Vergleich zu EUR 89,8 Mio. im Vorjahr darstellt.
- Umsatz im Segment Wasserstoff und Erneuerbare Energien steigt um 45,6 % auf EUR 18,2 Mio., während der Umsatz im Segment Umweltdienstleistungen um 6,2 % auf EUR 72,5 Mio. sinkt.
- Wolftank bestätigt die Prognose für 2025 mit einem Umsatz zwischen EUR 121 Mio. und EUR 123 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wolftank-Adisa Holding ist am 26.11.2025.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,44 %
im Plus.
+2,44 %
-5,96 %
-9,09 %
-43,84 %
-48,43 %
-68,34 %
-85,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
