Alles was 'Thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch

TKMS waren am 20. Oktober an die Börse gegangen und hatten am ersten Tag zwischenzeitlich 107 Euro gekostet. Aus der Rüstungsfantasie von Thyssenkrupp Marine Systems wurde im Zuge der jüngsten Branchenkorrektur dann aber erst einmal eine Belastung, die den Kurs im Zuge der Spekulation auf ein Kriegsende in der Ukraine zeitweise bis auf 57 Euro drückte. Dabei hält Krishnan die fundamentale Ausgangslage für verbessert. Er ist optimistischer für die Profitabilität und den Barmittelfluss des Konzerns.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien mit Thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von Thyssenkrupp abgespaltenen Marine-Werft TKMS mit einer Erholung um mehr als 6,5 Prozent auf 63,95 Euro. Sriram Krishnan von der Deutschen Bank sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine Einstiegschance und riet mit einem Ziel von 80 Euro zum Kauf.

Auch Thyssenkrupp Nucera erholten sich von ihrem Tief seit April. Hier strich Michele della Vigna von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung nach den jüngsten Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien. Das vom Unternehmen nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer.

Thyssenkrupp selbst näherten sich an der Spitze des MDax mit plus 5 Prozent wieder ihrer 50-Tage-Linie. Salzgitter schossen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um fast 10 Prozent nach oben. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick sehen im Aktionsplan der Europäischen Kommission eine stahlfreundlichere Politik. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranche vor einigen Jahren gewesen sei./ag/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 8,972 auf Tradegate (26. November 2025, 10:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,40 %. Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -82,33 %/+28,51 % bedeutet.



