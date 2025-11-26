    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alles was 'Thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssen-Aktien erholen sich stark im Gesamtmarkt.
    • TKMS-Papiere steigen über 6,5% auf 63,95 Euro.
    • Thyssenkrupp Nucera erhält Kaufempfehlung von Goldman.
    AKTIEN IM FOKUS - Alles was 'Thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien mit Thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von Thyssenkrupp abgespaltenen Marine-Werft TKMS mit einer Erholung um mehr als 6,5 Prozent auf 63,95 Euro. Sriram Krishnan von der Deutschen Bank sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine Einstiegschance und riet mit einem Ziel von 80 Euro zum Kauf.

    TKMS waren am 20. Oktober an die Börse gegangen und hatten am ersten Tag zwischenzeitlich 107 Euro gekostet. Aus der Rüstungsfantasie von Thyssenkrupp Marine Systems wurde im Zuge der jüngsten Branchenkorrektur dann aber erst einmal eine Belastung, die den Kurs im Zuge der Spekulation auf ein Kriegsende in der Ukraine zeitweise bis auf 57 Euro drückte. Dabei hält Krishnan die fundamentale Ausgangslage für verbessert. Er ist optimistischer für die Profitabilität und den Barmittelfluss des Konzerns.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.344,56€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.076,73€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch Thyssenkrupp Nucera erholten sich von ihrem Tief seit April. Hier strich Michele della Vigna von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung nach den jüngsten Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien. Das vom Unternehmen nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer.

    Thyssenkrupp selbst näherten sich an der Spitze des MDax mit plus 5 Prozent wieder ihrer 50-Tage-Linie. Salzgitter schossen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um fast 10 Prozent nach oben. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick sehen im Aktionsplan der Europäischen Kommission eine stahlfreundlichere Politik. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranche vor einigen Jahren gewesen sei./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 8,972 auf Tradegate (26. November 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 2 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 80,00Euro was eine Bandbreite von -82,33 %/+28,51 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp Aktie, wobei technische und fundamentale Aspekte sowie geopolitische Einflüsse im Fokus stehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Alles was 'Thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch Aktien mit Thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von Thyssenkrupp abgespaltenen Marine-Werft TKMS mit einer Erholung um mehr als …