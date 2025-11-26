WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe sein Portfolio in nur zwei Jahren beeindruckend optimiert, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Neunmonatszahlen. Dies dürfte aber erst sichtbar werden, sobald der Transaktionsmarkt sich erhole. Kaiser hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 7,45EUR auf Tradegate (25. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
