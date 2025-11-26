    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA
    WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe sein Portfolio in nur zwei Jahren beeindruckend optimiert, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Neunmonatszahlen. Dies dürfte aber erst sichtbar werden, sobald der Transaktionsmarkt sich erhole. Kaiser hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an./rob/gl/mis

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 7,45EUR auf Tradegate (25. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: Patrizia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



