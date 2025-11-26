Positive Wirksamkeitsdaten von inhalativ verabreichtem RECCE 327 bei im Krankenhaus erworbener/beatmungsassoziierter Pneumonie (HAP/VAP) in Mausmodellen

- RECCE 327 (R327) zeigte eine signifikante antibakterielle Aktivität gegen multiresistente Acinetobacter baumannii (A. baumannii), eines der am schwierigsten zu behandelnden und antibiotikaresistenten Bakterien im Zusammenhang mit im Krankenhaus erworbenen Infektionen.

- In den mit R327 behandelten Gruppen wurden vorläufige Reduktionen bei wichtigen entzündungsfördernden Indikatoren beobachtet.

- Das vernebelte, inhalativ verabreichte R327 wurde gut vertragen und zeigte eine signifikante Wirksamkeit, indem es die A. baumannii-Werte drastisch senkte, was sein Potenzial als klinisch relevante inhalative Verabreichungsform für Patienten mit schweren Lungeninfektionen unterstützt.

- Meropenem, ein gängiges Antibiotikum der Standardtherapie, lässt sich aufgrund von Löslichkeitsproblemen nicht immer effektiv vernebeln – eine große Einschränkung, wenn eine Inhalationstherapie von entscheidender Bedeutung ist.

- Die Studie baut auf früheren positiven präklinischen Ergebnissen des Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) auf und belegt erneut die Vielseitigkeit von R327.

Sydney, Australien, 26. November 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX:RCE, FWB:R9Q), (Recce oder das Unternehmen), das Unternehmen, das eine neue Klasse synthetischer Antiinfektiva entwickelt, freut sich, weitere positive präklinische Daten aus einem laufenden Forschungsprogramm des Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) bekannt zu geben.

Die Studie untersuchte die therapeutische Wirksamkeit von RECCE 327 (R327) in einem validierten Modell[i] von im Krankenhaus erworbener/beatmungsassoziierter Pneumonie (HAP/VAP), verursacht durch Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB) (A. baumannii) – einem weltweit als kritisch eingestuften Krankheitserreger. Vierzig weibliche Mäuse wurden sieben Behandlungsgruppen zugeordnet, die entweder R327, ein Placebo, Kochsalzlösung oder Meropenem (ein Mittel der letzten Wahl als Behandlungsoption, das schwere Leberschäden verursachen kann[ii]) durch intranasale Tropfen oder Vernebelung erhielten. Im Gegensatz zu Meropenem, das aufgrund seiner eingeschränkten Löslichkeit schwer zu vernebeln ist und mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sein kann[iii], kann R327 effektiv vernebelt werden, was einen großen praktischen Vorteil bei der Behandlung schwerer Lungeninfektionen darstellt, bei denen eine direkte Verabreichung in die Lunge entscheidend ist.