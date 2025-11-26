Preissturz bei Top-Medikamenten: Welche Aktien jetzt richtig unter Druck stehen!

Die Einigung folgt auf ein Abkommen, das US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats im Weißen Haus mit Novo Nordisk und dem Konkurrenten Eli Lilly geschlossen hatte. Beide Hersteller verpflichteten sich, die Preise ihrer Adipositas-Mittel zu senken. Im Gegenzug erhalten die Präparate breiteren Zugang zu den staatlichen Programmen Medicare und Medicaid, die Senioren, einkommensschwache Haushalte und Menschen mit Behinderungen versichern.

Die US-Regierung hat für zwei der gefragtesten Medikamente zur Gewichtsreduktion einen massiven Preisnachlass durchgesetzt. Nach Angaben der Financial Times zahlt Medicare ab 2027 für eine 30-Tage-Packung von Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk nur noch 274 US-Dollar statt bislang 959 US-Dollar. Der Preisrückgang entspricht 71 Prozent.

Novo teilte mit, dass die Vereinbarung das weltweite Umsatzwachstum des Konzerns im Jahr 2026 um einen "niedrigen einstelligen Prozentsatz" dämpfen werde. Für die Finanzmärkte kam der Schritt nicht überraschend.

Evan Seigerman, Leiter der Gesundheitsforschung bei BMO, erklärte in einem Bericht, die Preissenkung sei verkraftbar. Er sieht die Vereinbarung "weiterhin als sehr positiv für die Hersteller von Medikamenten gegen Fettleibigkeit und den gesamten Sektor". Die erwarteten Volumengewinne durch den breiteren Zugang dürften die negativen Effekte niedrigerer Preise "wahrscheinlich mehr als ausgleichen".

Laut der US-Regierung erhalten mehr als zwei Millionen Medicare-Patienten derzeit Ozempic, Wegovy oder die Diabetes-Pille Rybelsus. Das Weiße Haus kündigte im November an, dass Patienten künftig eine Zuzahlung von 50 US-Dollar leisten sollen.

Ozempic und Wegovy gehören zu über einem Dutzend Medikamenten, deren Preise der staatliche US-Krankenversicherer Medicare am Dienstag gesenkt hat. Dazu zählen auch Mittel gegen Asthma und verschiedene Krebsarten. Insgesamt erwartet die Behörde Nettoeinsparungen von zwölf Milliarden US-Dollar. Medicare versichert mehr als 67 Millionen Menschen über 65 Jahre sowie Personen mit Behinderungen.

Besonders stark betroffen sind laut William Padula, Professor für Pharmazie und Gesundheitsökonomie an der University of Southern California, das Leukämie-Mittel Calquence von AstraZeneca, das Lungenmedikament Ofev von Boehringer und das Brustkrebspräparat Ibrance von Pfizer. Bei allen drei wurde der geschätzte Nettopreis um mehr als 4.000 US-Dollar gesenkt.

Die Verhandlungen sind Teil des Inflation Reduction Act aus dem Jahr 2022, das der ehemalige US-Präsident Joe Biden unterzeichnet hat. Zuvor war es Medicare gesetzlich untersagt, mit Pharmaherstellern über Preise zu sprechen. Die jetzigen Einsparungen übertreffen die erste Verhandlungsrunde deutlich.

Zu den weiteren verhandelten Produkten gehört der Asthma- und COPD-Inhalator Trelegy Ellipta von GSK, der künftig 175 US-Dollar kosten soll statt des Listenpreises von 654 US-Dollar. Das Verdauungsmittel Linzess von AbbVie fällt von 539 US-Dollar auf 136 US-Dollar.

Dennoch liegen die ausgehandelten Werte weiterhin klar über den Preisen anderer Industrienationen. Das zeigte bereits die erste Arzneimittelrunde für 2026, bei der neue Medicare-Preise im Durchschnitt doppelt so hoch lagen wie Vereinbarungen in vier anderen wohlhabenden Ländern. In manchen Fällen waren sie sogar fünfmal so hoch.

Für die Meistbegünstigung hatte die Trump-Regierung definiert, dass der niedrigste Preis eines Landes gilt, das Mitglied der OECD ist und ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von mindestens 60 Prozent des US-Niveaus aufweist. In einem Pilotprojekt nutzt Medicare bereits einen kleineren Länderkorb aus sechs G-7-Staaten sowie Dänemark und der Schweiz. Der Referenzpreis wäre dabei der zweitniedrigste Wert, angepasst an das Pro-Kopf-BIP.

Die nächste Runde der Preisverhandlungen beginnt im Februar. Dann sollen 15 weitere Medikamente verhandelt werden, darunter erstmals auch Präparate, die in Krankenhäusern verabreicht werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



