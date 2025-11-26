Aroundtown - Aktie gerät unter Druck -6,89 % - 26.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aroundtown Aktie. Mit einer Performance von -6,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute bei der Aroundtown Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Aroundtown Aktionäre einen Verlust von -8,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,99 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

Aroundtown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat -0,03 % 3 Monate -8,05 % 1 Jahr +9,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Aroundtown Aktie, die um mehr als 5% gefallen ist. Die Mieteinnahmen zeigen ein leichtes Wachstum von 3,1%, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der unzuverlässigen Dividendenpolitik und der fehlenden Perspektiven für Kursgewinne. Die Marktteilnehmer hoffen auf positive Impulse aus der bevorstehenden Analysten-Konferenz.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,56 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte etwas weiter zugelegt. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie …

Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den …

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.