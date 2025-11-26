    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Patrick Folan
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 325
    Kursziel alt: 325
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Underweight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden …