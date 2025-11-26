Black Friday Angebote bis zu 47 % günstiger
Internetangebote von Telekom und Vodafone über DSLWEB noch attraktiver (FOTO)
Stuttgart (ots) - Zum diesjährigen Black Friday überrascht das Vergleichsportal
DSLWEB mit besonders attraktiven Preisvorteilen auf ausgewählte Internet-Tarife
von der Telekom und Vodafone. Interessenten erhalten dort die Angebote nochmals
deutlich günstiger als direkt beim Anbieter. Der Preisvergleicher hat spezielle
Aktionsangebote geschnürt, die den Effektivpreis der Tarife deutlich reduzieren.
Telekom und Vodafone Internet über DSLWEB deutlich günstiger
DSLWEB mit besonders attraktiven Preisvorteilen auf ausgewählte Internet-Tarife
von der Telekom und Vodafone. Interessenten erhalten dort die Angebote nochmals
deutlich günstiger als direkt beim Anbieter. Der Preisvergleicher hat spezielle
Aktionsangebote geschnürt, die den Effektivpreis der Tarife deutlich reduzieren.
Telekom und Vodafone Internet über DSLWEB deutlich günstiger
Im Zentrum stehen drei der beliebtesten Internetanschlüsse Deutschlands: ein
schneller Telekom-Tarif mit 100 Mbit/s sowie zwei stark gefragte
Vodafone-Kabelangebote, darunter ein Gigabit-Tarif für maximale Geschwindigkeit.
DSLWEB stellt dieses Jahr zur Black Week gleich mehrere Sonderaktionen vor, die
wegen attraktiver Boni und Preisvorteile zu den günstigsten Black Friday Deals
am Markt zählen.
Telekom MagentaZuhause L - 100 Mbit Internet zum Sonderpreis
Der schnelle Telekom-Tarif MagentaZuhause L wird über DSLWEB mit einem
zusätzlichen Rabatt von 47% angeboten. Durch die Preisvorteile ergibt sich ein
deutlich reduzierter Durchschnittspreis von 19,08 Euro monatlich über die ersten
24 Monate gerechnet. Kunden profitieren damit von der gewohnten Stabilität und
Netzqualität der Telekom - jedoch zu einem ungewöhnlich niedrigen Effektivpreis.
Vodafone GigaZuhause 100 - beliebter Einstiegstarif stark vergünstigt
Auch beim Vodafone Kabeltarif mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s
zieht DSLWEB alle Bonus-Register. Wer den Tarif über das Portal abschließt,
zahlt mit 18,32 EUR monatlich im 24 Monats-Schnitt deutlich weniger als bei der
Bestellung im regulären Vodafone-Shop.
Vodafone CableMax 1.000 - Gigabit zum Sparpreis von 28,53 EUR
Für alle, die eine besonders hohe Geschwindigkeit wünschen, bietet DSLWEB in der
Black Week Vodafone CableMax 1.000 mit eindrucksvoll niedrigen Effektivkosten
an. Der Gigabit-Tarif wird durch zusätzliche DSLWEB Bonusvorteile in Höhe von
275 Euro sowohl beim Preis als auch beim Leistungsumfang zu einem attraktiven
Highspeed-Deal während der Black-Friday-Aktionstage.
Warum sind die DSLWEB-Angebote günstiger als beim Anbieter selbst?
Die außergewöhnlich niedrigen Effektivpreise kommen dadurch zustande, dass
DSLWEB seinen Nutzern zusätzliche Preisvorteile zur Verfügung stellt, die über
die offiziellen Shops der Anbieter selbst nicht zugänglich sind. Diese Boni
werden in den Effektivpreis eingerechnet - so entsteht ein deutlich geringerer
Durchschnittspreis.
DSLWEB berechnet in seinem Preisvergleich den Durchschnittspreis über die
gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hinweg. Darin werden alle Kosten
