    Internetangebote von Telekom und Vodafone über DSLWEB noch attraktiver (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Zum diesjährigen Black Friday überrascht das Vergleichsportal
    DSLWEB mit besonders attraktiven Preisvorteilen auf ausgewählte Internet-Tarife
    von der Telekom und Vodafone. Interessenten erhalten dort die Angebote nochmals
    deutlich günstiger als direkt beim Anbieter. Der Preisvergleicher hat spezielle
    Aktionsangebote geschnürt, die den Effektivpreis der Tarife deutlich reduzieren.

    Telekom und Vodafone Internet über DSLWEB deutlich günstiger

    Im Zentrum stehen drei der beliebtesten Internetanschlüsse Deutschlands: ein
    schneller Telekom-Tarif mit 100 Mbit/s sowie zwei stark gefragte
    Vodafone-Kabelangebote, darunter ein Gigabit-Tarif für maximale Geschwindigkeit.
    DSLWEB stellt dieses Jahr zur Black Week gleich mehrere Sonderaktionen vor, die
    wegen attraktiver Boni und Preisvorteile zu den günstigsten Black Friday Deals
    am Markt zählen.

    Telekom MagentaZuhause L - 100 Mbit Internet zum Sonderpreis

    Der schnelle Telekom-Tarif MagentaZuhause L wird über DSLWEB mit einem
    zusätzlichen Rabatt von 47% angeboten. Durch die Preisvorteile ergibt sich ein
    deutlich reduzierter Durchschnittspreis von 19,08 Euro monatlich über die ersten
    24 Monate gerechnet. Kunden profitieren damit von der gewohnten Stabilität und
    Netzqualität der Telekom - jedoch zu einem ungewöhnlich niedrigen Effektivpreis.

    Vodafone GigaZuhause 100 - beliebter Einstiegstarif stark vergünstigt

    Auch beim Vodafone Kabeltarif mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s
    zieht DSLWEB alle Bonus-Register. Wer den Tarif über das Portal abschließt,
    zahlt mit 18,32 EUR monatlich im 24 Monats-Schnitt deutlich weniger als bei der
    Bestellung im regulären Vodafone-Shop.

    Vodafone CableMax 1.000 - Gigabit zum Sparpreis von 28,53 EUR

    Für alle, die eine besonders hohe Geschwindigkeit wünschen, bietet DSLWEB in der
    Black Week Vodafone CableMax 1.000 mit eindrucksvoll niedrigen Effektivkosten
    an. Der Gigabit-Tarif wird durch zusätzliche DSLWEB Bonusvorteile in Höhe von
    275 Euro sowohl beim Preis als auch beim Leistungsumfang zu einem attraktiven
    Highspeed-Deal während der Black-Friday-Aktionstage.

    Warum sind die DSLWEB-Angebote günstiger als beim Anbieter selbst?

    Die außergewöhnlich niedrigen Effektivpreise kommen dadurch zustande, dass
    DSLWEB seinen Nutzern zusätzliche Preisvorteile zur Verfügung stellt, die über
    die offiziellen Shops der Anbieter selbst nicht zugänglich sind. Diese Boni
    werden in den Effektivpreis eingerechnet - so entsteht ein deutlich geringerer
    Durchschnittspreis.

    DSLWEB berechnet in seinem Preisvergleich den Durchschnittspreis über die
    gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hinweg. Darin werden alle Kosten
