Pionier für flüssige Fermente aus lebenden Mikroorganismen startet Marktoffensive

Kevelaer (ots) - Seit fast 30 Jahren bereichert MikroVeda mit seinen

Flüssig-Fermenten die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Das Erfolgsrezept: Die

bio-zertifizierten Präparate enthalten lebende Mikroorganismen, mit denen die

Balance des Mikrobioms im Körper gezielt unterstützt wird. MikroVeda startet

jetzt mit neuen Eigentümern eine Marktoffensive. Ein Trio aus Wien übernimmt das

Unternehmen mit seiner Produktionsstätte in Kevelaer (Nordrhein-Westfalen). Die

Heimat bleibt, vieles ist neu: Marken-Relaunch, ein optimiertes Sortiment, ein

neuer Online-Shop und ein frisches Design für Flaschen und Verpackungen.



Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von lebenden Mikroorganismen unterstützen die

natürliche Vielfalt des Darm-Mikrobioms und haben damit auch auf den Rest des

Körpers eine positive Wirkung. "Rund 80 Prozent aller Krankheiten gehen vom Darm

aus, wo das Zentrum des Mikrobioms sitzt", erklärt Emanuel Grasl, einer der

neuen MikroVeda-Geschäftsführer. Ebenfalls zur neuen Geschäftsführung gehören

Thomas Breitenbaum und Cornelia Kamleitner-Griesbacher.





Neu für Kids: Flüssig-Ferment zum Trinken mit Beeren-Geschmack



Herzstück des Sortiments bleibt MikroVeda Life, geeignet für die tägliche

Anwendung. Neu ist das Flüssig-Ferment für Kinder mit Beeren-Geschmack, das das

kindliche Darm-Mikrobiom unterstützt (ab Dezember 2025 erhältlich). Wer bei

MikroVeda nach weiteren Präparaten sucht, kann sich an den Anwendungsgebieten

orientieren: Darm, Haut, Mund, Leber und Immun heißen die Kategorien. Hinzu

kommen die Präparate, die für den weiblichen Körper und Kinder konzipiert sind.



Marken-Relaunch und neues Packaging



Das frisch aufgeräumte Sortiment bekommt - wie die gesamte Marke - ein neues

Design. Die neu geschaffene Farbwelt der Etiketten und Verpackungen lehnt sich

an die Natürlichkeit der Produkte und an den Fermentationsprozess an. Auch in

Sachen Aufbewahrung wertet der Ferment-Pionier sein Angebot auf, füllt ab sofort

nur noch in Glasbehältnisse ab.



Pressekontakt:



hesse und hallermann

Heimhuder Str. 58

20148 Hamburg

Tel. +49 40 3808 232-0

mailto:office@hessehallermann.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181521/6166391

OTS: MikroVeda GmbH







