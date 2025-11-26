    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Pionier für flüssige Fermente aus lebenden Mikroorganismen startet Marktoffensive

    Kevelaer (ots) - Seit fast 30 Jahren bereichert MikroVeda mit seinen
    Flüssig-Fermenten die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Das Erfolgsrezept: Die
    bio-zertifizierten Präparate enthalten lebende Mikroorganismen, mit denen die
    Balance des Mikrobioms im Körper gezielt unterstützt wird. MikroVeda startet
    jetzt mit neuen Eigentümern eine Marktoffensive. Ein Trio aus Wien übernimmt das
    Unternehmen mit seiner Produktionsstätte in Kevelaer (Nordrhein-Westfalen). Die
    Heimat bleibt, vieles ist neu: Marken-Relaunch, ein optimiertes Sortiment, ein
    neuer Online-Shop und ein frisches Design für Flaschen und Verpackungen.

    Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von lebenden Mikroorganismen unterstützen die
    natürliche Vielfalt des Darm-Mikrobioms und haben damit auch auf den Rest des
    Körpers eine positive Wirkung. "Rund 80 Prozent aller Krankheiten gehen vom Darm
    aus, wo das Zentrum des Mikrobioms sitzt", erklärt Emanuel Grasl, einer der
    neuen MikroVeda-Geschäftsführer. Ebenfalls zur neuen Geschäftsführung gehören
    Thomas Breitenbaum und Cornelia Kamleitner-Griesbacher.

    Neu für Kids: Flüssig-Ferment zum Trinken mit Beeren-Geschmack

    Herzstück des Sortiments bleibt MikroVeda Life, geeignet für die tägliche
    Anwendung. Neu ist das Flüssig-Ferment für Kinder mit Beeren-Geschmack, das das
    kindliche Darm-Mikrobiom unterstützt (ab Dezember 2025 erhältlich). Wer bei
    MikroVeda nach weiteren Präparaten sucht, kann sich an den Anwendungsgebieten
    orientieren: Darm, Haut, Mund, Leber und Immun heißen die Kategorien. Hinzu
    kommen die Präparate, die für den weiblichen Körper und Kinder konzipiert sind.

    Marken-Relaunch und neues Packaging

    Das frisch aufgeräumte Sortiment bekommt - wie die gesamte Marke - ein neues
    Design. Die neu geschaffene Farbwelt der Etiketten und Verpackungen lehnt sich
    an die Natürlichkeit der Produkte und an den Fermentationsprozess an. Auch in
    Sachen Aufbewahrung wertet der Ferment-Pionier sein Angebot auf, füllt ab sofort
    nur noch in Glasbehältnisse ab.

