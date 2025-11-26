Neue Führung aus Wien übernimmt deutsches Traditionsunternehmen MikroVeda / Nahrungsergänzungsmittel
Pionier für flüssige Fermente aus lebenden Mikroorganismen startet Marktoffensive
Kevelaer (ots) - Seit fast 30 Jahren bereichert MikroVeda mit seinen
Flüssig-Fermenten die Nahrungsergänzungsmittel-Branche. Das Erfolgsrezept: Die
bio-zertifizierten Präparate enthalten lebende Mikroorganismen, mit denen die
Balance des Mikrobioms im Körper gezielt unterstützt wird. MikroVeda startet
jetzt mit neuen Eigentümern eine Marktoffensive. Ein Trio aus Wien übernimmt das
Unternehmen mit seiner Produktionsstätte in Kevelaer (Nordrhein-Westfalen). Die
Heimat bleibt, vieles ist neu: Marken-Relaunch, ein optimiertes Sortiment, ein
neuer Online-Shop und ein frisches Design für Flaschen und Verpackungen.
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von lebenden Mikroorganismen unterstützen die
natürliche Vielfalt des Darm-Mikrobioms und haben damit auch auf den Rest des
Körpers eine positive Wirkung. "Rund 80 Prozent aller Krankheiten gehen vom Darm
aus, wo das Zentrum des Mikrobioms sitzt", erklärt Emanuel Grasl, einer der
neuen MikroVeda-Geschäftsführer. Ebenfalls zur neuen Geschäftsführung gehören
Thomas Breitenbaum und Cornelia Kamleitner-Griesbacher.
Neu für Kids: Flüssig-Ferment zum Trinken mit Beeren-Geschmack
Herzstück des Sortiments bleibt MikroVeda Life, geeignet für die tägliche
Anwendung. Neu ist das Flüssig-Ferment für Kinder mit Beeren-Geschmack, das das
kindliche Darm-Mikrobiom unterstützt (ab Dezember 2025 erhältlich). Wer bei
MikroVeda nach weiteren Präparaten sucht, kann sich an den Anwendungsgebieten
orientieren: Darm, Haut, Mund, Leber und Immun heißen die Kategorien. Hinzu
kommen die Präparate, die für den weiblichen Körper und Kinder konzipiert sind.
Marken-Relaunch und neues Packaging
Das frisch aufgeräumte Sortiment bekommt - wie die gesamte Marke - ein neues
Design. Die neu geschaffene Farbwelt der Etiketten und Verpackungen lehnt sich
an die Natürlichkeit der Produkte und an den Fermentationsprozess an. Auch in
Sachen Aufbewahrung wertet der Ferment-Pionier sein Angebot auf, füllt ab sofort
nur noch in Glasbehältnisse ab.
