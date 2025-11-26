BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die DUV-Immersion sei in der Lithografie-Technik zu einem Schlüsselinstrument geworden, und in diesem Bereich sei der Marktanteil des Halbleiterausrüsters mehr als 95 Prozent hoch, schrieb Simon Coles am Dienstagabend. Der Konsens sei aber kurzfristig zu optimistisch für Anlagen-Auslieferungen in diesem Bereich positioniert, für den er selbst leicht seine Annahmen reduzierte. Auf das Kursziel habe dies jedoch keine Auswirkungen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 881EUR auf Tradegate (26. November 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



