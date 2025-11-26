"Riecht" Bitcoin, dass etwas faul ist an der Aktien-Rally?

Gestern trotz Abverkauf von Nvidia eine Aktien-Rally auf breiter Front - aber warum macht Bitcoin die Aktien-Rally nicht mit? Fungiert Bitcoin wieder einmal als Frühindikator dafür, was kommt? So begann die Schwäche bei Bitcoin Ende Oktober - seitdem handeln auch die Aktienmärkte etwas schwächer, aber sind dennoch viel näher an den Allzeithochs als die Kryptos. Aber die Probleme liegen auf der Hand: es ist der KI-Sektor, der die Indizes nach oben hievte - und dieser Sektor gerät nun immer mehr unter Druck (siehe Kreditausfallversicherungen von Oracle etc.). Reicht die konkreter werdende Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember, um die Rally weiter zu treiben?

Hinweise aus Video: