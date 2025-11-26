    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Marktgeflüster

    "Riecht" Bitcoin, dass etwas faul ist an der Aktien-Rally?

    Fungiert Bitcoin wieder einmal als Frühindikator dafür, was kommt?

    Gestern trotz Abverkauf von Nvidia eine Aktien-Rally auf breiter Front - aber warum macht Bitcoin die Aktien-Rally nicht mit? Fungiert Bitcoin wieder einmal als Frühindikator dafür, was kommt? So begann die Schwäche bei Bitcoin Ende Oktober - seitdem handeln auch die Aktienmärkte etwas schwächer, aber sind dennoch viel näher an den Allzeithochs als die Kryptos. Aber die Probleme liegen auf der Hand: es ist der KI-Sektor, der die Indizes nach oben hievte - und dieser Sektor gerät nun immer mehr unter Druck (siehe Kreditausfallversicherungen von Oracle etc.). Reicht die konkreter werdende Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember, um die Rally weiter zu treiben?

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Aktienmärkte ziehen an: Fed-Signale lösen neue Kaufwelle aus

     

    Das Video ""Riecht" Bitcoin, dass etwas faul ist an der Aktien-Rally?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
