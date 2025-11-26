Blockchain ALT5 zieht Aktionäre in den Abgrund

ALT5 hat den CEO suspendiert, die Vorlage des Quartalsberichts verschoben – und seinen Börsenwert auf ein Fünftel zusammengeschrumpft. Was als Prestigeprojekt politisch gut vernetzter Akteure begann, ist nun ein Paradebeispiel für das Risiko, wenn geschäftliche Entscheidungen nicht von wirtschaftlicher Vernunft, sondern von politischer Nähe getragen werden.

Als im August Eric Trump und Donald Trump Jr., die Söhne von US-Präsident Donald Trump, die Glocke der Nasdaq läuteten, sollte es ein Symbol des Aufbruchs sein: Ein Blockchain-Deal zwischen ALT5 Sigma und World Liberty Financial – einem Krypto-Projekt, an dem die Trump-Familie selbst beteiligt ist. Nur wenige Monate später ist daraus eher ein Warnzeichen geworden.

Im Zentrum steht World Liberty Financial, ein Krypto-Projekt, das von Donald Trump, seinen Söhnen und engen Vertrauten mitgegründet wurde. Co-Gründer Zach Witkoff, inzwischen ALT5-Chairman, ist der Sohn des Immobilien-Milliardärs Steve Witkoff, der von Donald Trump zum Sondergesandten für den Nahen Osten ernannt wurde. Laut Firmenangaben hält ein Trump-nahes Unternehmen rund 38 Prozent an World Liberty und über 22,5 Milliarden WLFI-Tokens – mit einem theoretischen Marktwert von 3,4 Milliarden US-Dollar.

Strategisch sollte ALT5 genau diese WLFI-Tokens in seine Bilanz aufnehmen, um Nachfrage zu erzeugen und später profitabel Aktien gegen Token zu tauschen – ein Mechanismus, der Krypto-Treasuries zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen brachte. Das größte dieser Unternehmen, Michael Saylors Strategy, hält Bitcoin. Doch was wie eine Win-win-Konstruktion klang, entpuppte sich als wackelige Spirale aus Kursfantasie, politischer Nähe und fehlender Transparenz.

Denn gleichzeitig folgte eine Reihe von Schreckensmeldungen: Ein Strafurteil gegen eine ALT5-Tochter in Ruanda wegen Geldwäsche, ein suspendierter CEO, ein überfälliger Quartalsbericht und Fragen zu fehlenden oder fehlerhaften Finanzangaben. Während World Liberty öffentlich beteuert, "umfangreiche Due Diligence" betrieben zu haben, wirken die Turbulenzen wie das Gegenteil.

Der Markt reagiert entsprechend. Seit Beginn der Partnerschaft ist die ALT5-Aktie von 8,97 auf 1,76 US-Dollar gefallen – ein Verlust von über 80 Prozent. Ironischerweise liegt die Marktkapitalisierung von ALT5 mit aktuell etwa 193 Millionen US-Dollar nun deutlich unter dem Wert der eigenen Token-Bestände, die bei rund 1,1 Milliarden US-Dollar stehen. Ein Albtraum für Investoren, die glaubten, über eine Aktie ein Krypto-Exposure mit politischer Rückendeckung zu erhalten.

Der Fall zeigt: Politisch motivierte Investments sind selten ein gutes Geschäft. Wenn ein Projekt maßgeblich von politischer Nähe, Loyalität und familiären Verstrickungen getragen wird, geraten Governance, Risikoanalyse und Transparenz schnell ins Hintertreffen. Statt wirtschaftlicher Rationalität dominieren Signalpolitik und Insidernetzwerke – ein toxisches Umfeld für börsennotierte Unternehmen.

ALT5 ist damit mehr als ein Einzelfall. Es ist ein Warnsignal für Investoren, die glauben, politische Prominenz könne wirtschaftliche Solidität ersetzen. In der Realität ist meist das Gegenteil der Fall.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion