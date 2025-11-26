VAA-Umfrage zur Chancengleichheit
Frauen holen bei leitenden Positionen auf
KÃ¶ln (ots) - Frauen erreichen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie
inzwischen Ã¤hnlich hÃ¤ufig leitende Positionen wie MÃ¤nner. Zu diesem Ergebnis
kommt die VAA-Chancengleichheitsumfrage. Der Verband der Fach- und
FÃ¼hrungskrÃ¤fte in Chemie und Pharma hat die Umfrage im Sommer 2025 zum achten
Mal durchgefÃ¼hrt.
In der Altersgruppe der 44- bis 51-JÃ¤hrigen gaben im Rahmen der VAA-Umfrage zur
beruflichen Situation weiblicher und mÃ¤nnlicher Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte 29
Prozent der Frauen und 28 Prozent der MÃ¤nner an, leitende Angestellte zu sein.
Bei den Teilnehmenden unter 44 Jahren lag der Anteil der Leitenden bei den
Frauen mit 15 Prozent hÃ¶her als bei den MÃ¤nnern (elf Prozent), in der
Altersgruppe ab 52 Jahren waren dagegen MÃ¤nner hÃ¤ufiger leitende Angestellte.
"Erstmals in der Geschichte der VAA-Chancengleichheitsumfrage seit 1990 sind in
einer Altersgruppe mehr Frauen als MÃ¤nner in einer leitenden Position tÃ¤tig", so
VAA-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Stephan Gilow. "Aus unserer Sicht zeichnet sich hier
eine Trendwende in der Geschlechterstruktur der Chemie- und Pharmabranche ab."
Gleichzeitig gebe es in anderen Bereichen noch viel Nachholbedarf: "Der Anteil
der Personen, die in Teilzeit arbeiten oder gearbeitet haben, ist bei den Frauen
noch immer um ein Vielfaches hÃ¶her als bei den MÃ¤nnern", so Gilow. "Da Teilzeit
in aller Regel fÃ¼r elterliche Aufgaben oder die Pflege von AngehÃ¶rigen genommen
wird, zeigt sich hier nach wie vor ein starkes Ungleichgewicht bei der
Verteilung der Familienarbeit." Der VAA werde weiterhin dafÃ¼r eintreten, dass
die Karriereentwicklung wÃ¤hrend und nach einer TeilzeittÃ¤tigkeit nicht
beeintrÃ¤chtigt werde.
Auch beim Erleben von Leistungsdiskriminierung am Arbeitsplatz zeigt die
VAA-Chancengleichheitsumfrage erhebliche Geschlechterunterschiede auf: Rund ein
Drittel der Frauen, aber nur jeder zehnte Mann glaubt, dass Merkmale wie das
eigene Geschlecht oder Alter bei der EinschÃ¤tzung der persÃ¶nlichen beruflichen
Leistung in der Vergangenheit groÃŸen Einfluss hatten.
Der VAA fÃ¼hrt die Umfrage zur beruflichen Situation weiblicher und mÃ¤nnlicher
Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte seit 1990 alle fÃ¼nf Jahre durch. An der
Chancengleichheitsumfrage
(https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/chancengleichheitsumfrage)
2025 beteiligten sich mehr als 1.100 VAA-Mitglieder, rund ein Drittel davon
Frauen.
Ansprechpartner fÃ¼r RÃ¼ckfragen:
Christoph Janik, Presse- und Ã–ffentlichkeitsarbeit/Analyse und Statistik, Tel:
+49 221 160010, E-Mail: christoph.janik@vaa.de, www.vaa.de.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6166395
OTS: VAA - FÃ¼hrungskrÃ¤fte Chemie
