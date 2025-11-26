Frauen holen bei leitenden Positionen auf

KÃ¶ln (ots) - Frauen erreichen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie

inzwischen Ã¤hnlich hÃ¤ufig leitende Positionen wie MÃ¤nner. Zu diesem Ergebnis

kommt die VAA-Chancengleichheitsumfrage. Der Verband der Fach- und

FÃ¼hrungskrÃ¤fte in Chemie und Pharma hat die Umfrage im Sommer 2025 zum achten

Mal durchgefÃ¼hrt.



In der Altersgruppe der 44- bis 51-JÃ¤hrigen gaben im Rahmen der VAA-Umfrage zur

beruflichen Situation weiblicher und mÃ¤nnlicher Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte 29

Prozent der Frauen und 28 Prozent der MÃ¤nner an, leitende Angestellte zu sein.

Bei den Teilnehmenden unter 44 Jahren lag der Anteil der Leitenden bei den

Frauen mit 15 Prozent hÃ¶her als bei den MÃ¤nnern (elf Prozent), in der

Altersgruppe ab 52 Jahren waren dagegen MÃ¤nner hÃ¤ufiger leitende Angestellte.





"Erstmals in der Geschichte der VAA-Chancengleichheitsumfrage seit 1990 sind in

einer Altersgruppe mehr Frauen als MÃ¤nner in einer leitenden Position tÃ¤tig", so

VAA-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Stephan Gilow. "Aus unserer Sicht zeichnet sich hier

eine Trendwende in der Geschlechterstruktur der Chemie- und Pharmabranche ab."

Gleichzeitig gebe es in anderen Bereichen noch viel Nachholbedarf: "Der Anteil

der Personen, die in Teilzeit arbeiten oder gearbeitet haben, ist bei den Frauen

noch immer um ein Vielfaches hÃ¶her als bei den MÃ¤nnern", so Gilow. "Da Teilzeit

in aller Regel fÃ¼r elterliche Aufgaben oder die Pflege von AngehÃ¶rigen genommen

wird, zeigt sich hier nach wie vor ein starkes Ungleichgewicht bei der

Verteilung der Familienarbeit." Der VAA werde weiterhin dafÃ¼r eintreten, dass

die Karriereentwicklung wÃ¤hrend und nach einer TeilzeittÃ¤tigkeit nicht

beeintrÃ¤chtigt werde.



Auch beim Erleben von Leistungsdiskriminierung am Arbeitsplatz zeigt die

VAA-Chancengleichheitsumfrage erhebliche Geschlechterunterschiede auf: Rund ein

Drittel der Frauen, aber nur jeder zehnte Mann glaubt, dass Merkmale wie das

eigene Geschlecht oder Alter bei der EinschÃ¤tzung der persÃ¶nlichen beruflichen

Leistung in der Vergangenheit groÃŸen Einfluss hatten.



Der VAA fÃ¼hrt die Umfrage zur beruflichen Situation weiblicher und mÃ¤nnlicher

Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte seit 1990 alle fÃ¼nf Jahre durch. An der

Chancengleichheitsumfrage

(https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/chancengleichheitsumfrage)

2025 beteiligten sich mehr als 1.100 VAA-Mitglieder, rund ein Drittel davon

Frauen.



