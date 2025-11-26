    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    VAA-Umfrage zur Chancengleichheit

    Frauen holen bei leitenden Positionen auf

    KÃ¶ln (ots) - Frauen erreichen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie
    inzwischen Ã¤hnlich hÃ¤ufig leitende Positionen wie MÃ¤nner. Zu diesem Ergebnis
    kommt die VAA-Chancengleichheitsumfrage. Der Verband der Fach- und
    FÃ¼hrungskrÃ¤fte in Chemie und Pharma hat die Umfrage im Sommer 2025 zum achten
    Mal durchgefÃ¼hrt.

    In der Altersgruppe der 44- bis 51-JÃ¤hrigen gaben im Rahmen der VAA-Umfrage zur
    beruflichen Situation weiblicher und mÃ¤nnlicher Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte 29
    Prozent der Frauen und 28 Prozent der MÃ¤nner an, leitende Angestellte zu sein.
    Bei den Teilnehmenden unter 44 Jahren lag der Anteil der Leitenden bei den
    Frauen mit 15 Prozent hÃ¶her als bei den MÃ¤nnern (elf Prozent), in der
    Altersgruppe ab 52 Jahren waren dagegen MÃ¤nner hÃ¤ufiger leitende Angestellte.

    "Erstmals in der Geschichte der VAA-Chancengleichheitsumfrage seit 1990 sind in
    einer Altersgruppe mehr Frauen als MÃ¤nner in einer leitenden Position tÃ¤tig", so
    VAA-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Stephan Gilow. "Aus unserer Sicht zeichnet sich hier
    eine Trendwende in der Geschlechterstruktur der Chemie- und Pharmabranche ab."
    Gleichzeitig gebe es in anderen Bereichen noch viel Nachholbedarf: "Der Anteil
    der Personen, die in Teilzeit arbeiten oder gearbeitet haben, ist bei den Frauen
    noch immer um ein Vielfaches hÃ¶her als bei den MÃ¤nnern", so Gilow. "Da Teilzeit
    in aller Regel fÃ¼r elterliche Aufgaben oder die Pflege von AngehÃ¶rigen genommen
    wird, zeigt sich hier nach wie vor ein starkes Ungleichgewicht bei der
    Verteilung der Familienarbeit." Der VAA werde weiterhin dafÃ¼r eintreten, dass
    die Karriereentwicklung wÃ¤hrend und nach einer TeilzeittÃ¤tigkeit nicht
    beeintrÃ¤chtigt werde.

    Auch beim Erleben von Leistungsdiskriminierung am Arbeitsplatz zeigt die
    VAA-Chancengleichheitsumfrage erhebliche Geschlechterunterschiede auf: Rund ein
    Drittel der Frauen, aber nur jeder zehnte Mann glaubt, dass Merkmale wie das
    eigene Geschlecht oder Alter bei der EinschÃ¤tzung der persÃ¶nlichen beruflichen
    Leistung in der Vergangenheit groÃŸen Einfluss hatten.

    Der VAA fÃ¼hrt die Umfrage zur beruflichen Situation weiblicher und mÃ¤nnlicher
    Fach- und FÃ¼hrungskrÃ¤fte seit 1990 alle fÃ¼nf Jahre durch. An der
    Chancengleichheitsumfrage
    (https://www.vaa.de/presse/publikationen/umfragen/chancengleichheitsumfrage)
    2025 beteiligten sich mehr als 1.100 VAA-Mitglieder, rund ein Drittel davon
    Frauen.

    Ansprechpartner fÃ¼r RÃ¼ckfragen:

    Christoph Janik, Presse- und Ã–ffentlichkeitsarbeit/Analyse und Statistik, Tel:
    +49 221 160010, E-Mail: christoph.janik@vaa.de, www.vaa.de.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6166395
    OTS: VAA - FÃ¼hrungskrÃ¤fte Chemie




