    Aroundtown nach Zahlen schwach - Chartausbruch gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Aroundtown-Aktien fallen um fast 8 Prozent.
    • 200-Tage-Linie hält, aber Korrekturtrend bleibt.
    • Operatives Ergebnis verfehlt Erwartungen, hohe Schulden.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aroundtown sind am Mittwochmorgen nach der Vorlage von Neunmonatszahlen um fast 8 Prozent abgesackt. Auf dem tiefsten Niveau seit Juni hielten sie dann jedoch zunächst ihre einfache 200-Tage-Linie, die sie im Mai zuletzt unterschritten hatten. Damit scheiterten Aroundtown-Aktien erneut an einem Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend, in dem sie sich seit dem Jahreshoch im August befinden.

    Möglicherweise war dies auch der Grund für den recht deutlichen Rückschlag. Denn Experten wie Jonathan Kownator von Goldman Sachs rechneten eigentlich nicht mit einer größeren Kursreaktion, auch wenn der Gewerbeimmobilien-Spezialist mit dem operativen Ergebnis (FFO) die Erwartungen leicht verfehlt habe. Die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Immobilienwert blieben allerdings recht hoch und der Einfluss auf die Refinanzierungskosten sei immens.

    Stephanie Dossmann von der Investmentbank Jefferies hob hervor, dass sich der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt habe./ag/mis

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Aroundtown

    -6,42 %
    +3,70 %
    -0,44 %
    -7,94 %
    +10,24 %
    +24,68 %
    -45,00 %
    -14,93 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,67 % und einem Kurs von 2,994 auf Tradegate (26. November 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,60 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -33,38 %/+33,24 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
