AKTIE IM FOKUS
Aroundtown nach Zahlen schwach - Chartausbruch gescheitert
- Aroundtown-Aktien fallen um fast 8 Prozent.
- 200-Tage-Linie hält, aber Korrekturtrend bleibt.
- Operatives Ergebnis verfehlt Erwartungen, hohe Schulden.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aroundtown sind am Mittwochmorgen nach der Vorlage von Neunmonatszahlen um fast 8 Prozent abgesackt. Auf dem tiefsten Niveau seit Juni hielten sie dann jedoch zunächst ihre einfache 200-Tage-Linie, die sie im Mai zuletzt unterschritten hatten. Damit scheiterten Aroundtown-Aktien erneut an einem Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend, in dem sie sich seit dem Jahreshoch im August befinden.
Möglicherweise war dies auch der Grund für den recht deutlichen Rückschlag. Denn Experten wie Jonathan Kownator von Goldman Sachs rechneten eigentlich nicht mit einer größeren Kursreaktion, auch wenn der Gewerbeimmobilien-Spezialist mit dem operativen Ergebnis (FFO) die Erwartungen leicht verfehlt habe. Die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Immobilienwert blieben allerdings recht hoch und der Einfluss auf die Refinanzierungskosten sei immens.
Stephanie Dossmann von der Investmentbank Jefferies hob hervor, dass sich der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt habe./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,67 % und einem Kurs von 2,994 auf Tradegate (26. November 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,60 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -33,38 %/+33,24 % bedeutet.
Sehe ich etwas anders. In der Peer Group wird nach der gleichen Methode bewertet und da sind die Abschläge auf den EPRA NTA (nicht NAV) deutlich geringer. Bei GCP beträgt dieser mehr als 50 Prozent und das bei stark steigenden Mieten. Inzwischen ist auch die Bilanz deutlich stabiler als vor Jahren. Der einzige Grund, warum GCP und AT m.E. nicht laufen ist die unzuverlässige Dividendenpolitik und die diesbezügliche Kommunikation. Eine Dividendenpolitik jedes Quartal in die Präsentation zu schreiben und eine Dividende für möglich darzustellen und letztendlich doch keine zu zahlen haben wir nun mehrere Jahre gesehen. Da wäre es klüger gewesen die Dividenden an eine Kennzahl zu hängen, die verlässlich berechnet werden kann. Selbst wenn es nur 1 Cent Dividende ist.
Wow, sie haben 640 qm Bürofläche in Neu-Isenburg vermietet, die Meldung dazu ist umfangreicher als die qm. ....ist ja so ziemlich bissi mehr Fläche als ne gute Penthouse Wohnung in Frankfurt über 2 Etagen. ..bei einem Mrd. Immo-Konzern im MDax würde ich mir substantiellere Meldungen wünschen über Käufe, Verkäufe und Deals ab 10 oder 20 Mio. aufwärts..und nicht son Kinderkram / Pesnuts
Das sind 4,5 cents, die Aktie sollte hüpfen vor Freude.
Die neue Perpetuals Anleihe wird um 200 auf 700 Mio erhöht. Die gesamten Perpetuals verringern sich durch 1,2 Mrd Rückkäufe um 500 Mio auf ca 4 Mrd.
Ein Riesenerfolg des Kapitalmanagements.
Gratuliere dem Management für die gute Arbeit.