JEFFERIES stuft VISA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Visa mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trevor Williams ging am Mittwoch auf die Einflussfaktoren positiver oder negativer Ertragsentwicklungen bei den US-Kreditkartenanbietern Visa und Mastercard ein. Auffällig sei, dass die Preisgestaltung für beide Seiten ein wichtiger Hebel sei. Die Gebühren für internationale Transaktionen stellten nach wie vor eine Schwachstelle dar./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:08 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 289,6EUR auf Tradegate (26. November 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Trevor Williams

Analysiertes Unternehmen: VISA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



