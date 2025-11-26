JPMorgan setzt Continental auf "Analyst Focus List".

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 64,10 auf Tradegate (26. November 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +5,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 12,82 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -21,88 %/+25,00 % bedeutet.