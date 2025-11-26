    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE
    WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 23,80 auf 16,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windparkbetreiber habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die von den Konkurrenten Energiekontor und Abo Energy berichtete Verschlechterung der Geschäftsbedingungen im Projektgeschäft habe wohl vor allem unternehmensspezifische Gründe. Dennoch rechne er nun auch für PNE mit mehr Margendruck und Verzögerungen, weshalb er seine Schätzungen für das Unternehmen gesenkt habe./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 9,51EUR auf Tradegate (26. November 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: PNE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16,80
    Kursziel alt: 23,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


