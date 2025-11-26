ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
- Nvidia bleibt auf "Outperform" mit Kursziel 275 USD.
- Abverkauf der Aktie wird als übertrieben eingeschätzt.
- Konkurrenzdruck durch AMD könnte negativ wirken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der jüngste Abverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Stacy Rasgon in einer Einschätzung vom Dienstag. Der Erfolg der Google-KI-Chips sei nicht neu, betonte er mit Blick auf einen Bericht, wonach Google-Mutter Alphabet mit Meta über einen Einsatz ihrer zusammen mit Broadcom entwickelten KI-Chips bei der Facebook-Mutter spricht. Das Branchen-Narrativ spreche derzeit zwar für Broadcom. Doch die Anleger sollten auch Nvidia im Portfolio haben. Am ehesten negativ seien die jüngsten Nachrichten für Konkurrent AMD, der bisher als wichtigster Nvidia-Konkurrent gegolten habe./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 151,6 auf Tradegate (26. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 80,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 250,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +41,86 %/+81,45 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 275 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Ja Ja so sehen eben super Zahlen aus, wie bei den anderen Tech-Werten, wenn die Zahlen gut sind, sucht man nach dem Haar in der Suppe. Sollte keines drin sein, legt man selbst eins hinein. Man will unbedingt die KI-Blase, damit Hedgefonds und andere Shorter Gewinne machen können.
Halbier doch deinen chart mal,Dann ist das Obere Ende immer noch sebkrecht.
Die Initiale Reaktion nach den Zahlen gestern war positiv,der selloff später war in kompletter Marktbreite und hatte mit Nvidia nichts zu tun.
Mit deiner fahrlässigen Weise wirst Du früher oder später vom Markt enteignet!
Und zwar nahe an deren Endphase! 🤦🤡