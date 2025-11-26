    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    ANALYSE-FLASH

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia bleibt auf "Outperform" mit Kursziel 275 USD.
    • Abverkauf der Aktie wird als übertrieben eingeschätzt.
    • Konkurrenzdruck durch AMD könnte negativ wirken.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
    Foto: NVIDIA Corporation

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der jüngste Abverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Stacy Rasgon in einer Einschätzung vom Dienstag. Der Erfolg der Google-KI-Chips sei nicht neu, betonte er mit Blick auf einen Bericht, wonach Google-Mutter Alphabet mit Meta über einen Einsatz ihrer zusammen mit Broadcom entwickelten KI-Chips bei der Facebook-Mutter spricht. Das Branchen-Narrativ spreche derzeit zwar für Broadcom. Doch die Anleger sollten auch Nvidia im Portfolio haben. Am ehesten negativ seien die jüngsten Nachrichten für Konkurrent AMD, der bisher als wichtigster Nvidia-Konkurrent gegolten habe./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    166,56€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    188,98€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    NVIDIA

    -1,44 %
    -1,41 %
    -5,54 %
    -0,84 %
    +18,05 %
    +885,38 %
    +1.278,63 %
    +20.742,80 %
    +1.082.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 151,6 auf Tradegate (26. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 80,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 250,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +41,86 %/+81,45 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 275 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00$, was eine Steigerung von +56,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der NVIDIA-Aktie, wobei technologische Aspekte, Marktanteile, Produktionskapazitäten bei TSMC sowie die Konkurrenz durch Google und Meta im KI-Bereich im Fokus stehen. Es werden kurzfristige Kursbewegungen und langfristige Investitionsperspektiven erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der jüngste Abverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Stacy Rasgon in einer Einschätzung vom Dienstag. Der Erfolg der …