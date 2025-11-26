Pasofino von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Pasofino Gold visiert Investitionsentscheidung 2026 an – Dugbe-Goldprojekt in Liberia mit NPV im Milliardenbereich

Der kanadische Goldprojektentwickler Pasofino Gold Ltd. (TSX.V: VEIN, OTCQB: EFRGF, FSE: N07A, WKN: A3CSQB, ISIN: CA7026573054) arbeitet in Liberia an einem der fortgeschrittensten Goldprojekte Westafrikas. Der aktuelle Research Report von Miningscout Research zeigt: Mit dem laufenden Update der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) und dem Ziel einer Investitionsentscheidung im Jahr 2026 positioniert sich Pasofino für den Übergang zur Konstruktionsphase des Dugbe-Goldprojekts, dessen Projektwert auf aktuellem Goldpreisniveau bei über 3,3 Mrd. USD liegt.

Das Dugbe-Projekt befindet sich im südlichen Liberia und verfügt über eine Gesamtressource von 3,9 Mio. Unzen Gold. Die bereits 2022 veröffentlichte Machbarkeitsstudie bestätigte wirtschaftlich abbaubare Goldreserven von 2,76 Mio. Unzen bei einem Gehalt von 1,3 g/t Au. Rund 83 % der M&I-Ressourcen konnten dabei zu Reserven hochgestuft werden. Geplant ist eine Produktionsanlage mit einer Kapazität von 5 Mio. Tonnen pro Jahr und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von etwa 171.000 Unzen Gold über eine Minenlebensdauer von 14 Jahren.

Die Projektwirtschaftlichkeit ist bereits jetzt beeindruckend: Bei einem Goldpreis von 2.700 USD/Feinunze liegt der nach Steuern diskontierte Nettogegenwartswert (NPV 5 %) bei 1,67 Mrd. USD. Auf dem gegenwärtigen Goldpreisniveau von rund 4.000 USD/Feinunze steigt der Projektwert auf über 3,3 Mrd. USD an. Das verdeutlicht die starke Hebelwirkung des Projekts auf höhere Goldpreise.

Derzeit arbeitet Pasofino an einem Update der Machbarkeitsstudie, das bis 2026 fertiggestellt werden soll. Dabei werden u. a. optimierte Energie- und Transportkosten, eine verbesserte Erzaufbereitung sowie eine höhere Recovery-Rate berücksichtigt. Mit dem Update will das Unternehmen die bankfähige Projektbasis für die finanzielle Realisierung schaffen und die Erteilung der endgültigen Bergbaulizenz vorbereiten.

Miningscout Research sieht in Pasofino Gold aktuell einen der am stärksten unterbewerteten Goldprojektentwickler im Junior-Sektor. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mio. CAD entspricht der Marktwert nur etwa zwei Prozent des aktuellen Projekt-NPVs. Im Vergleich zu Mitbewerbern wie Newcore Gold oder Cora Gold besteht somit bereits ein deutliches Aufholpotenzial – das sich bei einer erfolgreichen Projektfinanzierung und dem Beginn der Konstruktionsphase nochmals erheblich vergrößern könnte, wie der Branchenvergleich mit Montage Gold zeigt.