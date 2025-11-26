    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon-Drohne kappt Kabel – FAA ermittelt: Aktie trotzt dem Zwischenfall

    Nachdem in Texas eine Prime-Air-Drohne mit einem Kabel kollidiert ist, hat die FAA ihre Ermittlungen aufgenommen. Trotz dieses Zwischenfalls zeigt sich die Amazon-Aktie im Plus.

    • FAA untersucht Drohnenkollision mit Kabel in Texas.
    • Amazon bestätigt Sicherheitslandung der Drohne.
    • Aktie von Amazon trotz Vorfall weiterhin im Plus.
    Knapp einen Monat, nachdem Amazon Prime Air auch im US-Bundesstaat Texas angekommen ist, hat eine Drohne dort ein Kabel gekappt. Die Federal Aviation Administration untersucht nun den Vorfall. Nach Informationen von CNBC zeigt ein Video des Vorfalls, dass das Gerät dabei intakt geblieben ist. Demnach habe Amazon bereits versichert, für die Reparatur des Kabels bezahlt zu haben.

    Wie CNBC berichtet, habe es keine Verletzten und "keinen weiträumigen Internetausfall" gegeben. Wie viele Menschen dabei betroffen waren, geht aus den Berichten nicht hervor. Die Kollision habe sich demnach am 18. November nach einer absolvierten Lieferung ereignet. Nachdem die Drohne das Paket abgesetzt und mit dem Aufstieg aus einem Garten begonnen hat, habe sich einer der insgesamt sechs Rotoren in einem Internetkabel verfangen. Der Motor habe sich daraufhin augenscheinlich abgeschaltet, die Drohne sei selbstständig gelandet. Amazon habe bestätigt, dass die Lieferdrohne eine Sicherheitslandung durchgeführt habe.

    Der Vorfall ereignet sich inmitten der rasanten Expansion des Drohnenlieferprogramms Prime Air des Unternehmens, das darauf abzielt, bis 2030 jährlich 500 Millionen Pakete auszuliefern und dabei verbesserte Sicherheitssysteme sowie FAA-Zulassungen für den Betrieb von Drohnen in städtischen Gebieten außerhalb der Sichtweite zu nutzen. Trotz dieser Rückschläge arbeitet Amazon weiterhin an der Verfeinerung seiner Drohnentechnologie und der Ausweitung der Lieferabdeckung in großen US-Städten, was auf ein starkes zukünftiges Wachstumspotenzial im Bereich der autonomen Paketzustellung hindeutet.

    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Amazon arbeitet bereits seit einigen Jahren daran, Pakete mit Drohnen direkt zur Kundschaft zu fliegen. Amazon Prime Air gibt es bislang aber nur an weniger als einer Handvoll Standorten. Erst Anfang Oktober waren zwei Lieferdrohnen in Tolleson, Arizona, mit einem Baukran kollidiert und abgestürzt. Auch damals hat die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) Ermittlungen eingeleitet. CNBC schrieb, dass der US-Onlinehändler Kunden und Kundinnen in den betroffenen Regionen daran erinnert, über einen Landeplatz für die Drohnen mehr als drei Meter an offenem Raum zu belassen.

    Die Drohnen sollen Hindernisse erkennen und ausweichen können. Warum dies bei dem Kabel nicht geklappt hat, müssen nun die Untersuchungen zeigen. Die Aktie von Amazon ist seit Jahresbeginn mehr als 8 Prozent im Plus. Am Mittwoch ist sie bisher knapp über ein Prozent im Plus und mit 199,56 Euro bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion   

     

     

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 199,5EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.


