Kiyosakis KI-Horror: Arbeitsmarkt & Immobilien kollabieren – wenige werden reich

Robert Kiyosaki, Autor von "Rich Dad Poor Dad", verschärft seine bekannten Crash-Warnungen und erklärt, der "größte Crash der Geschichte" habe bereits begonnen und betreffe nicht nur die USA, sondern ebenso Europa und Asien. Auf X schrieb er: "Der größte Crash der Geschichte beginnt … 2013 veröffentlichte ich RICH DAD's PROPHECY und sagte den größten Crash der Geschichte voraus. Leider ist dieser Crash nun eingetreten ... Nicht nur die USA, auch Europa und Asien stürzen ab."

Für Kiyosaki ist der Abschwung keine gewöhnliche Rezession, sondern das Resultat tiefer liegender struktureller Brüche, die durch technologische Umwälzungen beschleunigt würden. Besonders künstliche Intelligenz sei laut ihm ein zentraler Auslöser: "KI wird Arbeitsplätze vernichten, und wenn Arbeitsplätze crashen, crashen auch Büro- und Wohnimmobilien."

Parallel dazu bekräftigt Kiyosaki seine Strategie, auf harte und knappe Vermögenswerte zu setzen. Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum seien für ihn die einzig verlässlichen Schutzinstrumente in einem Systemumbruch, der Fiat-Währungen weiter erodieren lasse. In seinen Worten: "Es ist Zeit, mehr Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum zu kaufen ... Silber ist das Beste und Sicherste." Besonders Silber sieht er vor einem starken Preissprung: "Silber kostet heute 50 US-Dollar. Ich gehe davon aus, dass Silber bald 70 US-Dollar und 2026 möglicherweise sogar 200 US-Dollar erreichen wird."

Kiyosaki verbindet seine Warnungen mit der Botschaft, dass Krisen für vorbereitete Anleger große Chancen bieten. "Die gute Nachricht ist, dass zwar Millionen alles verlieren werden ... aber wenn Sie vorbereitet sind ... wird dieser Crash Sie reicher machen", erklärt er und kündigt weitere Strategien in kommenden Beiträgen an.

Seine aktuelle Position knüpft an frühere drastische Prognosen an. Bereits am 9. November hatte er geschrieben: "CRASH KOMMT: Warum ich kaufe und nicht verkaufe" – verbunden mit Preiszielen von 27.000 US-Dollar für Gold und 250.000 US-Dollar für Bitcoin bis 2026. Auffällig ist seine Kombination aus Kaufempfehlungen und taktischen Verkäufen: Erst kürzlich hatte er Bitcoin im Wert von 2,25 Millionen US-Dollar verkauft, erklärte aber, er "praktiziere, was ich lehre" und wolle weiterhin Bitcoin akkumulieren, sobald neuer Cashflow verfügbar sei.

Kiyosakis Grundthese bleibt konstant: Harte Vermögenswerte profitieren, wenn Schuldenlast, Währungsabwertung und wirtschaftliche Brüche zunehmen. Sein Fazit lautet: "Es kommt … aber wenn Sie sich vorbereiten, könnte es die beste Zeit Ihres Lebens werden."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



