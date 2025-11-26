Deutsche Firmen nach NIS-2-Start unvorbereitet - massive Versäumnisse bei IT-Sicherheit

Leipzig (ots) - Nach dem Inkrafttreten (https://www.bundesregierung.de/breg-de/a

ktuelles/nis-2-richtlinie-deutschland-2373174) des NIS-2-Umsetzungs- und

Cybersicherheitsstärkungsgesetzes zeigt eine aktuelle Untersuchung von DATA

REVERSE (https://www.datareverse-datenrettung.de/nis-2-studie-2025/) deutliche

Versäumnisse in deutschen Unternehmen. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen

hat ihre Betroffenheit durch das Gesetz noch nicht geprüft - obwohl keine

Übergangsfristen gelten und erstmals eine persönliche Haftung der

Geschäftsleitung greift.



Unternehmen unterschätzen Pflichten und Risiken





Für die Studie wurden im Oktober 2025 auf der IT-SA 245 IT-Verantwortliche

befragt. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Lücken bei Umsetzung der gesetzlichen

Vorgaben. Besonders zentrale Elemente wie Wiederherstellungstests sind häufig

unzureichend.



Die wichtigsten Ergebnisse:



- 53 Prozent haben ihre NIS-2-Betroffenheit nicht geprüft.

- 22 Prozent sehen sich klar betroffen, weitere 25 Prozent sind unsicher.

- 71 Prozent halten sich für vorbereitet, können dies aber oft nicht belegen.

- Nur 33 Prozent testen ihre Wiederherstellungsprozesse regelmäßig.

- Nur 4 Prozent haben einen externen Datenrettungskontakt im Notfallplan.



Die vollständige Studie steht hier als PDF zur Verfügung (https://www.datarevers

e-datenrettung.de/wp-content/uploads/2025/11/DATA-REVERSE-NIS-2-Studie-2025.pdf)

.



Breiter Kreis betroffener Unternehmen



Der Geltungsbereich umfasst Unternehmen aus Energie, Transport, Lebensmittel-

und Gesundheitswesen, verarbeitender Industrie, IT-Dienstleistungen und

digitalen Diensten. Schon ab 50 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz über 10

Millionen Euro kann eine Pflicht zur Umsetzung aller NIS-2-Maßnahmen bestehen.



Einschätzung von DATA REVERSE®



"Viele Unternehmen überschätzen ihren tatsächlichen Umsetzungsstand", sagt Jan

Bindig, Geschäftsführer von DATA REVERSE. "Besonders im Bereich der

Wiederherstellungsfähigkeit bestehen gravierende Defizite. Testbare

Recovery-Prozesse sind jedoch ein zentrales Element der NIS-2-Pflichten und

müssen schnell nachgearbeitet werden."



Bindig betont den Zeitdruck: "Die fehlenden Übergangsfristen verschärfen die

Lage zusätzlich. Unternehmen müssen kurzfristig nachweisen können, dass ihre

Notfallprozesse funktionieren."



Über DATA REVERSE®



DATA REVERSE (https://www.datareverse.de) ist ein seit über 20 Jahren in

Deutschland tätiges Unternehmen für professionelle Datenrettung und

Notfallwiederherstellung.



