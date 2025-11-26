Exklusive DATA REVERSE® Studie
Deutsche Firmen nach NIS-2-Start unvorbereitet - massive Versäumnisse bei IT-Sicherheit
Leipzig (ots) - Nach dem Inkrafttreten (https://www.bundesregierung.de/breg-de/a
ktuelles/nis-2-richtlinie-deutschland-2373174) des NIS-2-Umsetzungs- und
Cybersicherheitsstärkungsgesetzes zeigt eine aktuelle Untersuchung von DATA
REVERSE (https://www.datareverse-datenrettung.de/nis-2-studie-2025/) deutliche
Versäumnisse in deutschen Unternehmen. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen
hat ihre Betroffenheit durch das Gesetz noch nicht geprüft - obwohl keine
Übergangsfristen gelten und erstmals eine persönliche Haftung der
Geschäftsleitung greift.
Unternehmen unterschätzen Pflichten und Risiken
