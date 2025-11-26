    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutsche Firmen nach NIS-2-Start unvorbereitet - massive Versäumnisse bei IT-Sicherheit

    Leipzig (ots) - Nach dem Inkrafttreten (https://www.bundesregierung.de/breg-de/a
    ktuelles/nis-2-richtlinie-deutschland-2373174) des NIS-2-Umsetzungs- und
    Cybersicherheitsstärkungsgesetzes zeigt eine aktuelle Untersuchung von DATA
    REVERSE (https://www.datareverse-datenrettung.de/nis-2-studie-2025/) deutliche
    Versäumnisse in deutschen Unternehmen. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen
    hat ihre Betroffenheit durch das Gesetz noch nicht geprüft - obwohl keine
    Übergangsfristen gelten und erstmals eine persönliche Haftung der
    Geschäftsleitung greift.

    Unternehmen unterschätzen Pflichten und Risiken

    Für die Studie wurden im Oktober 2025 auf der IT-SA 245 IT-Verantwortliche
    befragt. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Lücken bei Umsetzung der gesetzlichen
    Vorgaben. Besonders zentrale Elemente wie Wiederherstellungstests sind häufig
    unzureichend.

    Die wichtigsten Ergebnisse:

    - 53 Prozent haben ihre NIS-2-Betroffenheit nicht geprüft.
    - 22 Prozent sehen sich klar betroffen, weitere 25 Prozent sind unsicher.
    - 71 Prozent halten sich für vorbereitet, können dies aber oft nicht belegen.
    - Nur 33 Prozent testen ihre Wiederherstellungsprozesse regelmäßig.
    - Nur 4 Prozent haben einen externen Datenrettungskontakt im Notfallplan.

    Die vollständige Studie steht hier als PDF zur Verfügung (https://www.datarevers
    e-datenrettung.de/wp-content/uploads/2025/11/DATA-REVERSE-NIS-2-Studie-2025.pdf)
    .

    Breiter Kreis betroffener Unternehmen

    Der Geltungsbereich umfasst Unternehmen aus Energie, Transport, Lebensmittel-
    und Gesundheitswesen, verarbeitender Industrie, IT-Dienstleistungen und
    digitalen Diensten. Schon ab 50 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz über 10
    Millionen Euro kann eine Pflicht zur Umsetzung aller NIS-2-Maßnahmen bestehen.

    Einschätzung von DATA REVERSE®

    "Viele Unternehmen überschätzen ihren tatsächlichen Umsetzungsstand", sagt Jan
    Bindig, Geschäftsführer von DATA REVERSE. "Besonders im Bereich der
    Wiederherstellungsfähigkeit bestehen gravierende Defizite. Testbare
    Recovery-Prozesse sind jedoch ein zentrales Element der NIS-2-Pflichten und
    müssen schnell nachgearbeitet werden."

    Bindig betont den Zeitdruck: "Die fehlenden Übergangsfristen verschärfen die
    Lage zusätzlich. Unternehmen müssen kurzfristig nachweisen können, dass ihre
    Notfallprozesse funktionieren."

    Über DATA REVERSE®

    DATA REVERSE (https://www.datareverse.de) ist ein seit über 20 Jahren in
    Deutschland tätiges Unternehmen für professionelle Datenrettung und
    Notfallwiederherstellung.

    Pressekontakt DATA REVERSE®

    Christine Schröder
    mailto:presse@datareverse.de
    https://www.datareverse.de
    +49 (0) 341 392 817 89

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181523/6166421
    OTS: DATA REVERSE® Datenrettung




