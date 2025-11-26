    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Bei einer Analystenveranstaltung in Paris habe die Führung die Strategie der Bank für eine bessere Profitabilität und eine bessere Kapitalausstattung skizziert, schrieb Sharath Kumar in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Franzosen seien zudem zuversichtlich, was den endgültigen Ausgang eines Rechtsstreits wegen geschäftlicher Aktivitäten im Sudan angehe./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 71,84EUR auf Tradegate (26. November 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Sharath Kumar
    Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 78
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


