Barclays belässt Aroundtown auf 'Underweight' - Ziel 2,10 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,92 % und einem Kurs von 3,018 auf Tradegate (26. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -34,34 %/+31,32 % bedeutet.