ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Aroundtown auf 'Underweight' - Ziel 2,10 Euro
- Barclays stuft Aroundtown auf "Underweight" ein.
- Kursziel von 2,10 Euro bleibt unverändert.
- Hohe Verschuldung und steigende Leerstände erwartet.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Erwartungen entsprochen, schrieb Paul May am Mittwoch. Seine diesbezügliche Jahresprognose liege am unteren Ende der bestätigten Unternehmens-Zielspanne. Die Verschuldung bleibe auf einem erhöhten Niveau, und die Leerstandsquoten seien gestiegen. Wegen Refinanzierungsbedarf dürften die Gewinne in den kommenden fünf Jahren schrumpfen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:17 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,92 % und einem Kurs von 3,018 auf Tradegate (26. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -34,34 %/+31,32 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aroundtown. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.
Sehe ich etwas anders. In der Peer Group wird nach der gleichen Methode bewertet und da sind die Abschläge auf den EPRA NTA (nicht NAV) deutlich geringer. Bei GCP beträgt dieser mehr als 50 Prozent und das bei stark steigenden Mieten. Inzwischen ist auch die Bilanz deutlich stabiler als vor Jahren. Der einzige Grund, warum GCP und AT m.E. nicht laufen ist die unzuverlässige Dividendenpolitik und die diesbezügliche Kommunikation. Eine Dividendenpolitik jedes Quartal in die Präsentation zu schreiben und eine Dividende für möglich darzustellen und letztendlich doch keine zu zahlen haben wir nun mehrere Jahre gesehen. Da wäre es klüger gewesen die Dividenden an eine Kennzahl zu hängen, die verlässlich berechnet werden kann. Selbst wenn es nur 1 Cent Dividende ist.
Wow, sie haben 640 qm Bürofläche in Neu-Isenburg vermietet, die Meldung dazu ist umfangreicher als die qm. ....ist ja so ziemlich bissi mehr Fläche als ne gute Penthouse Wohnung in Frankfurt über 2 Etagen. ..bei einem Mrd. Immo-Konzern im MDax würde ich mir substantiellere Meldungen wünschen über Käufe, Verkäufe und Deals ab 10 oder 20 Mio. aufwärts..und nicht son Kinderkram / Pesnuts
Das sind 4,5 cents, die Aktie sollte hüpfen vor Freude.
Die neue Perpetuals Anleihe wird um 200 auf 700 Mio erhöht. Die gesamten Perpetuals verringern sich durch 1,2 Mrd Rückkäufe um 500 Mio auf ca 4 Mrd.
Ein Riesenerfolg des Kapitalmanagements.
Gratuliere dem Management für die gute Arbeit.