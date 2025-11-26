Ölpreis vor dem Super-GAU? JPMorgan warnt vor Absturz auf 35 US-Dollar

Brent notiert am Mittwoch bei rund 62 US-Dollar je Barrel, WTI hält sich knapp unter 58 US-Dollar. Händler sprechen von einer Mischung aus Angebotsangst, geopolitischer Hoffnung – und einer bedrohlichen Prognose für die kommenden Jahre. Im vergangenen Monat sind die Preise um mehr als 5 Prozent gefallen und liegen wieder nahe ihrer Mehrjahrestiefs.

Gespräche über einen möglichen Friedensrahmen zwischen Russland und der Ukraine halten den Druck auf die Ölpreise weiter hoch. Marktbeobachter verweisen darauf, dass ein Durchbruch bei den Verhandlungen westliche Sanktionen auf russische Energie schnell lockern könnte – ein Szenario, das zu spürbar höheren Exporten und damit weiterem Preisverfall führen dürfte.

Gleichzeitig rückt ein fundamentaler Faktor immer stärker in den Fokus: das wachsende Überangebot. Laut Analysten werden die Jahre 2025 und 2026 für die Ölindustrie zum Stresstest. Die Nachfrage steige zwar weiter, aber viel zu langsam, während Produzenten – allen voran in den USA und anderen Nicht-OPEC-Ländern – ihre Förderung massiv ausbauen. Das Angebot lege aktuell rund drei Mal so stark zu wie der Verbrauch.

Fachleute der US-Bank JPMorgan warnen daher vor einer strukturellen Schieflage, die den Markt über Jahre belasten könnte. Sollte die Förderoffensive anhalten, könnten die Preise bis Ende 2027 sogar um die Hälfte einbrechen. Für Brent sehen die Experten mittelfristig Niveaus unter 60 US-Dollar, später sogar unter 50 US-Dollar. Im extremen Fall sei ein Fall in den Bereich um 30 US-Dollar möglich.

Auch Ölhändler bereiten sich schon auf ein mögliches Überangebot im kommenden Jahr vor – und ziehen dabei die Notbremse. Statt auf einfache Long- oder Short-Positionen zu setzen, verlagert sich das Interesse hin zu Spreads und Optionsstrategien, die Kursverluste begrenzen und flexiblere Wetten auf fallende Preise ermöglichen. Grund ist eine Mischung aus geopolitischer Unsicherheit und der Furcht, erneut von kurzfristigen Preisspitzen kalt erwischt zu werden. Das berichtete Bloomberg am Dienstag.

Der Auslöser: Die Lage rund um russische Exporte bleibt unberechenbar. Neue US-Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil sorgen dafür, dass russisches Öl zuletzt so günstig war wie seit zweieinhalb Jahren nicht – dennoch bleiben asiatische Abnehmer skeptisch. Gleichzeitig wächst das globale Angebot weiter. Die Internationale Energieagentur erwartet für 2026 einen Rekordüberschuss, während über eine Milliarde Barrel auf den Weltmeeren unterwegs sind und dringend Käufer suchen.

Viele Marktteilnehmer setzen deshalb verstärkt auf Kalender-Spreads und Put-Optionen, um auf schwächere Preise zu spekulieren, ohne ins offene Risiko zu laufen. Die Kosten für Baisse-Optionen sind zuletzt gestiegen – ein Zeichen, dass die Erwartung fallender Preise wächst, auch wegen der laufenden Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Trotzdem bleibt das Verhältnis von Calls zu Puts ausgeglichen: Der Markt hedgt in beide Richtungen, Klarheit fehlt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 61,84USD auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.





