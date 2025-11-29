Globaler Börsenknall 2026? Diese Anlageklasse könnte alle überraschen

Gleichzeitig gewinne die fiskalische Expansion in den USA an Fahrt und unterstütze zusätzliche Investitionen in künstliche Intelligenz. Die Deregulierungsagenda der Trump-Regierung könne die Gesamtwirtschaft im Jahr 2026 zu solidem Wachstum führen. Trotz dieser Dynamik warnt Murray jedoch vor überzogenen Bewertungen in fast allen Anlageklassen.

Der Kapitalmarktstratege Tim Murray von T. Rowe Price erwartet für 2026 klare Verschiebungen an den globalen Märkten. Er beschreibt eine Wirtschaft "mit zwei Geschwindigkeiten": Während KI-nahe Branchen boomen, bleibe vor allem die Fertigungsindustrie zurück.

Aus seiner Sicht spricht das Inflationsrisiko klar gegen Anleihen. Steuerliche Anreize, höhere Staatsausgaben, Einwanderungsbeschränkungen und neue Zölle seien strukturell inflationär. Ob die Teuerung nahe drei Prozent bleibe oder sich 2026 beschleunige, spiele kaum eine Rolle – sie werde Anleihewerte belasten.

"Das veranlasst uns, Aktien gegenüber Anleihen zu bevorzugen."

Der strategische Fokus liegt dabei klar auf Regionen und Segmenten, die vom KI-Ausbau profitieren. Besonders bullish ist Murray für internationale Aktien und Small Caps. Nicht-US-Märkte hätten mehr Aufholpotenzial in KI-bezogenen Sektoren. In China erkenne er politischen Willen, Innovationen zu fördern, um die Belastungen durch den Immobiliencrash und steigende Arbeitslosigkeit abzufedern.

Auch in Europa und anderen Industrieländern erwartet er kräftigere wirtschaftliche Impulse. Viele Regierungen hätten deutlich abruptere und umfangreichere Konjunkturmaßnahmen als die USA auf den Weg gebracht.

Gleichzeitig hätten die Europäische Zentralbank, die Bank of England und zahlreiche Schwellenländer ihre Geldpolitik stärker gelockert als die US-Notenbank Federal Reserve. Das stütze internationale Aktien zusätzlich.

Murray bevorzugt bei ausländischen Titeln Substanzwerte. Das globale konjunkturelle Umfeld hellt sich auf, und Sektoren wie Finanzwerte könnten von steileren Zinskurven und steigender Kreditnachfrage profitieren. Die Bewertungen für Substanzwerte außerhalb der USA hält er für attraktiv.

In den USA rechnet er mit einer breiteren Marktbewegung jenseits der Mega-Cap-Technologiewerte. Besonders Small Caps könnten profitieren. Aufgrund der enormen Größe der sogenannten Magnificent Seven würde selbst eine moderate Umschichtung der Anleger einen deutlichen Schub für kleinere Titel bedeuten. Zudem seien Small Caps besonders sensibel für niedrigere kurzfristige Zinsen. Für ihn stellt das einen weiteren Grund dar, sie leicht überzugewichten.

Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere setzt Murray auf Hochzinsanleihen. Sie böten eine Möglichkeit, mit geringerem Risiko als bei Aktien an einer starken Konjunktur zu partizipieren. Die Bonität dieser Anlageklasse sei so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Zudem verfüge sie über eine gewisse Duration, die im Falle einer konjunkturellen Eintrübung stabilisierend wirken könne.

Darüber hinaus empfiehlt er Anlegern, bewusst Währungsrisiken einzugehen. Lokale Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern könnten profitieren, weil der US-Dollar an Stärke verlor und sich dieser Trend 2026 fortsetzen dürfte. Grund dafür seien Zinssenkungen der Federal Reserve, während andere Zentralbanken in ihren Lockerungsphasen weiter vorangeschritten seien.

Zugleich bleibe die Inflation in den USA hoch, was die Währung zusätzlich schwäche. Eine Übergewichtung ungesicherter Nicht-US-Anleihen sei "eine attraktive Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren".

Fazit

Murray bevorzugt Aktien gegenüber Anleihen und sieht Chancen vor allem in internationalen Märkten und bei Small Caps.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





