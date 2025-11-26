Sieben Prozent der ab 66-Jährigen arbeiten weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Menschen arbeiten auch im Rentenalter weiter. "Jeder 15. im Alter von 66 und älter ist noch erwerbstätig", heißt es in einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Bei Männern ist es demnach sogar fast jeder Zehnte. Bei Frauen liegt der Anteil mit fünf Prozent niedriger.

Weitere Erkenntnisse: "Je besser die gesundheitliche Verfassung und je höher das Ausbildungsniveau, desto größer ist die Erwerbstätigkeit im Alter." So arbeite in der Gruppe Älterer zwischen 66 und 69 Jahren mit guter oder sehr guter Gesundheit noch rund jeder oder jede Fünfte.