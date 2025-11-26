ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'
- Kursziel für ArcelorMittal auf 42 Euro angehoben.
- Analysten bleiben vorsichtig wegen schwacher Nachfrage.
- Stahlsektor könnte durch EU-Politik attraktiver werden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 36,50 auf Tradegate (26. November 2025, 11:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,17 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 28,34 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4434. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -23,43 %/+14,85 % bedeutet.
