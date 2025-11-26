Deutsche Bank hebt Ziel für ArcelorMittal auf 42 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 36,50 auf Tradegate (26. November 2025, 11:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +7,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,17 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 28,34 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4434. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -23,43 %/+14,85 % bedeutet.