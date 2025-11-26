DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen positiv, doch Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten dürften den Markt kaum euphorisieren, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Für eine Party anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Billigfluggesellschaft gebe es keinen Grund./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 5,368EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,35

Kursziel alt: 5,35

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

