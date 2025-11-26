DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Kapitalmarkttag des Bergbaukonzerns am 4. Dezember sei für den neuen Chef Simon Trott eine Gelegenheit, seine Unternehmensstrategie zu präsentieren, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Fokus dürfte auf einer Vereinfachung des Portfolios, der Kapitaldisziplin und der Veräußerung von Randgeschäften liegen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 62,01EUR auf Tradegate (26. November 2025, 11:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Liam Fitzpatrick
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
