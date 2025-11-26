    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wiederaufnahme und Ausbau der Zuschussförderung Energetische Stadtsanierung für Kommunen

    - Jetzt startet das KfW-Förderprogramm mit verbesserten Konditionen neu
    - 75 Millionen Euro an Förderung für 2025
    - Impulse für energetische Sanierungen in über 1.800 Quartieren gesetzt
    - Kommunen erhalten bis zu 90 Prozent Zuschuss für integrierte Konzepte und
    begleitendes Sanierungsmanagement

    Ab sofort erhalten Kommunen Zuschüsse, wenn sie energetische Maßnahmen in
    Quartieren planen und umsetzen wollen. Das Bundesministerium für Wohnen,
    Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW nehmen die Förderung zur Verbesserung
    von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen wieder auf und setzen damit
    weiter Impulse für mehr Energieeffizienz in städtischen Quartieren und im
    ländlichen Raum. Für das Jahr 2025 stehen hierfür 75 Millionen Euro zur
    Verfügung. Bisher wurden bereits 1.800 Quartiere gefördert, wodurch
    umfangreiche, aufeinander abgestimmte lokale Investitionen in die
    Dekarbonisierung des Gebäudebestandes, in Ausbau und Modernisierung der
    Energieversorgung und den Einsatz erneuerbarer Energien angestoßen wurden. Mit
    dem Neustart der Förderung erhalten Kommunen nun die Möglichkeit, auch die
    kommunale Wärmeplanung schnell und effektiv in konkrete Maßnahmen zu überführen.

    Melanie Kehr, für die Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW,
    sagte: "Mit der Förderung helfen wir Kommunen gleich zweifach. Mit dem Zuschuss
    unterstützen wir sie einerseits dabei, energetisch intelligente Quartiere zu
    planen. Gleichzeitig ermöglichen wir, hierfür qualifiziertes Personal zu
    engagieren, um die Lösungen zügig umzusetzen. Damit leisten wir einen Beitrag
    zur Beschleunigung der kommunalen Wärmewende und setzen zugleich
    Wachstumsimpulse für die lokale Wirtschaft. Ein erster, aber wesentlicher
    Schritt bei der Schaffung zukunftsfähiger Stadtquartiere, die ökologisch, sozial
    und wirtschaftlich überzeugen."

    Mit der Wiederaufnahme kommen auch Verbesserungen: Der Fördersatz für
    finanzschwache Kommunen wird auf 90 Prozent der förderfähigen Kosten erhöht.
    Auch wird der Förderzeitraum für das begleitende Sanierungsmanagement auf bis zu
    fünf Jahren verlängert und der Höchstbetrag auf 400.000 Euro aufgestockt.

    Die Antragstellung für dieses Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung-
    Zuschuss" ist ab dem 26. November 2025 bei der KfW wieder möglich.

